Der SPD-Ortsverein Rieschweiler-Mühlbach hat am Freitag einen neuen Vorstand gewählt. Emil Schröder bekam die höchste Auszeichnung, die die SPD an ihre Mitglieder vergibt.

Daniela Stauch, die den Ortsverein fünf Jahre lang anführte, trat nicht zur Wiederwahl an, da es sie beruflich nach Trier verschlagen hat. Die 15 anwesenden wahlberechtigten Mitglieder wählten Norbert Semar, den bisherigen Kassierer, zum Vorsitzenden. Frank Fricker wurde als Stellvertreter bestätigt. Neuer Kassierer ist Klaus Sebralla, und zur Schriftführerin wurde Alice Deny-Nickel gewählt. Daniela Stauch und Emil Schröder teilen sich zukünftig das Amt des Kassenprüfers. Zu Beisitzern wurden Anneliese Hüther-Seegmüller, Udo Klein, Peter Roschy, Pascal Schuck und Klaus Veith gewählt. Alle zur Wahl Vorgeschlagenen hatten keine Gegenkandidaten und erhielten jeweils 15 Ja-Stimmen.

Eine besondere Ehre wurde Emil Schröder zuteil, dem Daniela Stauch die Willy-Brandt-Medaille überreichte. Die Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die SPD an ihre Mitglieder vergibt. Sie ehrt damit Mitglieder, die sich um die Sozialdemokratie in besonderer Weise verdient gemacht haben. Emil Schröder ist seit fast 34 Jahren in der SPD. Von 1992 bis 2009 war er Vorsitzender des Ortsvereins Rieschweiler-Mühlbach. 20 Jahre lang war Schröder im Ortsgemeinderat, von 2004 bis 2007 als Fraktionssprecher. Von 1999 bis 2004 war er zweiter Beigeordneter der Ortsgemeinde, und im Verbandsgemeinderat saß Schröder von 2009 bis 2014. Daneben war Schröder Mitglied im Kreisrechtsausschuss und als ehrenamtlicher Richter am Zweibrücker Landgericht tätig.