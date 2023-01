Die Kreisverwaltung Südwestpfalz verschickt ab der kommenden Woche die Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung. Etwa 38.000 Schreiben, 1000 weniger als im Vorjahr – werden versandt.

Die Bescheide umfassen die Endabrechnung für das Jahr 2022 sowie die Vorausleistung für das Jahr 2023. Die erfreuliche Mitteilung für 2023: Die Gebühren sinken, teilweise sogar signifikant. „Diese Nachrichten dürften alle Bürger im Landkreis Südwestpfalz freuen“, ist sich Landrätin Susanne Ganster sicher. Die Müllgebühren können im Jahr 2023 gesenkt werden. Sie reduzieren sich beim Restmüll durchschnittlich um zwölf Prozent und beim Biomüll sogar um 21 Prozent.

Den Empfängern der Bescheide ist es möglich, diese anhand der enthaltenen Angaben zu kontrollieren. Ersichtlich sind neben dem Namen des veranlagten Haushaltes beziehungsweise Gewerbebetriebes beispielsweise das zugeteilte Behältervolumen in Liter, die Behälternummer sowie die zu zahlende Gebühr. Auf der Homepage des Landkreises Südwestpfalz unter lkswp.de/abfallwirtschaft sind weitere Informationen und die zugehörige Gebührenübersicht einsehbar. Änderungen, die sich durch Wegzüge, Zuzüge, Geburten, Sterbefälle, Gewerbean- oder -abmeldungen erst im Laufe des Januars ereignet haben, sind auf den jetzt erfassten Jahresbescheiden noch nicht berücksichtigt. Diese Daten werden erst im Februar aktualisiert.

Viele Nachfragen erwartet

Vor allem in den ersten Tagen nach Versand der Gebührenbescheide sind die Telefone der Sachbearbeiter stark beansprucht. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt. In solchen Fällen empfiehlt sie, die ersten Tage abzuwarten, später erneut Kontakt aufzunehmen oder mögliche Änderungen schriftlich per Post oder E-Mail mitzuteilen.

Eigentümerwechsel und SEPA-Lastschriftmandate sind ohnehin schriftlich mitzuteilen und können telefonisch nicht entgegengenommen werden. Zur Vereinfachung der Zahlungen empfiehlt der Landkreis ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen, um den Gebührenbescheid zu bezahlen.