Haarscharf dem Gefängnis entging ein 30-jähriger Zweibrücker. Die Staatsanwaltschaft hatte gefordert, dass mehrere Bewährungsstrafen in Haftstrafen gewandelt werden.

Eine letzte Chance gibt das Landgericht Zweibrücken einem bei der Justiz hinlänglich bekannten Angeklagten, der zuletzt wegen Sachbeschädigung vom Amtsgericht zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden war. Der Angeklagte demolierte in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Scheibe des Autos seines Schwagers mit einem Betonstein. Damals, im Jahr 2024, hatte der Angeklagte drei laufende Bewährungsstrafen. Für die Staatsanwaltschaft ist damit das Maß voll. Sie ging gegen die erneute Bewährungsstrafe des Amtsgerichts Zweibrücken in Berufung.

In der Verhandlung ging es nicht mehr um die Tat, sondern ausschließlich um die soziale Prognose des 30-Jährigen. Richter Benjamin Krenberger sieht nach längerer Abwägung der Argumente gute Aussichten für den jungen Zweibrücker, zukünftig straffrei zu bleiben. Schließlich lebe er mit seiner Frau und seinen drei Kindern in stabilen Verhältnissen, hob der Kammervorsitzende hervor. Zudem könne er demnächst seine Ausbildung zum Elektroniker abschließen. Wenn er in diesem anspruchsvollen Beruf eine Anstellung finde, verdiene er mehr als 2000 Euro im Monat und könnte seine Familie selbst finanzieren. Dagegen stünde er vor dem Nichts, wenn alle seine bisherigen Bewährungsstrafen in Haftstrafen umgewandelt würden. Das wären fast drei Jahre Gefängnis. Verurteilt wurde er wegen Betrugs, Diebstahls, Schwarzfahrens und Widerstands bei der Festnahme.

Eine allerletzte Chance habe er verdient, urteilte Krenberger, wies die Berufung ab und bekräftige die Bewährungsstrafe des Amtsgerichts.