Mit einem Abischnitt von 1,8 hat die Mehlbacherin Kiara Hardwick an der Berufsbildenden Schule Rodalben als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Für die Zeit danach hat sie ehrgeizige Pläne.

Von einem „respektablen Ergebnis“ sprach der stellvertretende Schulleiter der Berufsbildenden Schule (BBS) Thomas Taciak.

Hardwick betont gegenüber der RHEINPFALZ, dass sie an der BBS die kleinen Klassen und den persönlichen Bezug geschätzt habe. Auf die Abiturprüfung seien die Schüler gut vorbereitet worden. Als Lieblingsfach nennt sie Biologie, das ihr immer schon Spaß gemacht habe. An der BBS kam dann noch Psychologie hinzu.

Nach ihrer Schullaufbahn wolle sie jetzt Veterinärmedizin studieren, also das Behandeln von Tieren. Laut der Jahrgangsbesten bieten nur fünf Universitäten in Deutschland diesen Studiengang an. Mit „der Eins vor dem Komma“ in ihrem Zeugnis möchte sie sich um einen Platz an der Universität in Gießen bewerben. „Die Stadt liegt am nächsten zu meiner Heimat“, sagt sie. Wichtig sei ihr, den Kontakt zu ihrer Familie und Freunden auch während des Studiums zu bewahren. Als Beispiel nennt sie ihre Patentante, die eine Tierarztpraxis betreibt: „Da bin ich schon als Kind gerne zu Besuch gewesen.“ Der Praxisalltag mit Krankheiten oder Operationen sei ihr deshalb nicht fremd.

Hardwick: „Schule bietet starken Praxisbezug“

Für ihren zukünftigen Beruf sieht Hardwick die Liebe zum Tier als Grundvoraussetzung. Besonders hingezogen fühlt sie sich zu Pferden. Die junge Frau reitet nach eigener Aussage seit dem siebten Lebensjahr und besitzt ein eigenes Pferd. Für dessen Pflege bleibe jetzt zwischen Schule und einem angehenden Studium mehr Zeit, sagt sie. Danach wolle sie die Semesterferien intensiver dafür nutzen.

Bevor Kiara Hardwick BBS-Schülerin wurde, besuchte sie das private Franziskus-Gymnasium in Kaiserslautern. Von dort wechselte sie an die Fachoberschule Lauterbach. Mit dem Abschluss der zwölften Klasse dort kam sie an die Schule in Rodalben. Den Wechsel begründet sie mit dem „starken Praxisbezug“ an der BBS, der ihr zugesagt habe. Positiv hebt sie ein einjähriges Praktikum hervor.

An der BBS besuchte Hardwick die Berufsoberschule II, mit der Fachrichtung Technik. Deren zwei Klassen bildeten das Jahr vor dem Abitur eine Klassengemeinschaft.