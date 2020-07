Nach einem Badeunfall ist der Hauensteiner Bernhard Naab im 79. Lebensjahr gestorben. Sein Tod löste am Mittwochnachmittag große Anteilnahme in der Gemeinde aus. Der Zeitpunkt der Beisetzung auf dem Hauensteiner Friedhof steht noch nicht fest.

Bernhard Naab hat sich in Hauenstein für die Gemeinschaft und kirchliche Hilfswerke engagiert. Nach dem Abitur am Humanistischen Gymnasium in Landau studierte Bernhard Naab ab 1960 Betriebs- und Volkswirtschaft in Freiburg und München und trat danach in die Geschäftsführung des Familienbetriebs Johann Naab ein. Mit Urban Seibel und Karl Meyerer war Naab einer der führenden Köpfe der Hauensteiner Chile-Hilfe.

Gleich nach dem Studium engagierte sich der Verstorbene in der Hauensteiner Kommunalpolitik. Er war Gründungsmitglied der Jungen Union und gehörte in mehreren Legislaturperioden dem Gemeinderat an. Naab gehörte zu den Gründern und Förderern der Partnerschaft mit dem südburgundischen Chauffailles. Sein Tod stößt auch in der Partnerstadt auf Anteilnahme.

Für die Hauensteiner Feuerwehr und den Pfälzerwald-Verein engagierte sich Bernhard Naab jahrzehntelang. Er war Wanderführer, und bis zuletzt war ihm und seiner Frau Christa kein Dienst auf der Hauensteiner und der Landauer Hütte zu viel. Naab saß im Pfarreirat und -verwaltungsausschuss. „Die Hilfsbereitschaft von Bernhard und seine helfenden Hände waren überall“, sagte am Mittwoch Freund und Wegbegleiter Karl Meyerer. Den Sankt-Georgs-Pfadfindern wie auch der katholischen Studentenvereinigung CV blieb er ein Leben lang verbunden.

Über die Profan- und vor allem die Heimatgeschichte besaß der Hauensteiner außergewöhnliches Wissen. Mit ihm ist ein Chronist seiner Heimat gestorben, der besonders viel über die Schuhgeschichte wusste. Bernhard Naab hinterlässt seine Ehefrau Christa und Tochter Karoline.