Weil der bisherige zweite Althornbacher Ortsbeigeordnete Stefan Christmann sein Amt niedergelegt hat, wählt der Rat am Dienstag (19 Uhr, Bürgerhaus) einen Nachfolger.

Christmann, so Bürgermeister Bernd Kipp auf RHEINPFALZ-Nachfrage, gibt sein Amt aus Zeitgründen auf. Einen Streit im Gemeinderat oder andere Diskussionen gibt es nicht, wie Kipp betont. Christmann gehört dem Rat seit der Kommunalwahl im Jahr 2019 an, ist seitdem auch zweiter Ortsbeigeordneter und damit der zweite Stellvertreter des Bürgermeisters. Christmanns Sitz im Gemeinderat wird Markus Schmitz übernehmen, wer zum zweiten Ortsbeigeordneten gewählt wird, entscheidet sich in der Sitzung.

Außerdem sollen Arbeiten am Bürgerzentrum sowie am ehemaligen Bahnhofsgebäude vergeben werden. Im Bürgerzentrum stehen im Altbau Malerarbeiten an, zudem stehen Arbeiten im Außengelände zur Vergabe. Insgesamt kosten die Gewerke laut Kipp rund 100.000 Euro. Beim ehemaligen Bahnhofsgebäude muss an Dach, Fenster und Tür gearbeitet werden, Kosten: rund 30.000 Euro. Aktuell ist im ehemaligen Bahnhof, den später auch der Schützenverein nutzte, noch ein Lagerraum untergebracht, wie die Zukunft des Hauses aussieht, ist offen. Kipp kann sich vorstellen, dass einmal ein Café oder wieder eine Wirtschaft einzieht. Der Bürgermeister sagt: „Wir sind da nach allen Seiten offen.“