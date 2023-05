Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ausbau der Bergstraße beschäftige den Gemeinderat Ruppertsweiler in der Sitzung am Montag. Nachdem die Planungen des Dahner Ingenieurbüros Dilger in einer Anliegerversammlung vom 28. Juli vorgestellt wurden, votierte der Rat einstimmig ohne Wortbeiträge für die Entwürfe.

24 Anlieger waren im Juli zur Versammlung erschienen, berichtete Ortsbürgermeister Guido Hahn. Die Planungen sehen vor, dass die Gehwege gepflastert und die Fahrbahn asphaltiert wird.