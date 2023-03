Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gute Nachrichten für alle Schwimmfans: Nach aktuellem Stand wird das Bergbad in Heltersberg am Freitag, 28. Mai, in die neue Saison starten. Es wird damit wohl nicht das einzige Freibad sein.

Gestartet werde nach momentanen Plänen mit dem gleichen Hygienekonzept wie im vergangenen Jahr, teilte Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD) mit. Die Regeln haben 2020 den Betrieb trotz Corona-Pandemie