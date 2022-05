Einen Online-Beratungstag bietet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Südwestpfalz zusammen mit der Investitions- und Strukturbank am 1. Juni an. Das Angebot richtet sich an Existenzgründende und Unternehmen mit Betriebsstätte in der Südwestpfalz, die ihre Vorhaben finanzieren und durch Einbeziehen öffentlicher Mittel optimieren wollen.

Am Mittwoch, 1. Juni, beraten von 10 bis 16 Uhr wieder Experten der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH (WFG) zu allen Themen der Wirtschaftsförderung. In den individuellen Gesprächen beraten Fachleute der ISB zu den verschiedenen Möglichkeiten einer Finanzierung für verschiedenste Zwecke – von Gründungsvorhaben über Betriebsübernahmen bis hin zu Wachstums- und Festigungsinvestitionen bestehender Unternehmen. Die Auswahl der Berater ist dabei nicht auf ISB-Produkte begrenzt, auch weitere unterstützende Angebote wie öffentliche Mittel zum Optimieren eines Vorhabens werden in den etwa einstündigen Gesprächen angesprochen. In der Vergangenheit stießen die gemeinsamen Beratungstage von ISB und WFG bei den südwestpfälzischen Unternehmen stets auf große Resonanz.

Interessierte Gründer und Unternehmen, die am kostenlosen SB/WFG-Beratertag teilnehmen wollen, können sich noch bis Montag, 30. Mai, 12 Uhr, unter wfg-suedwestpfalz.de/isb-beratungstag-juni22/ anmelden. Die Beratungsgespräche werden online über Microsoft Teams geführt.