Alzheimer und andere Demenzerkrankungen betreffen immer mehr Menschen – die, die erkranken, aber auch deren Angehörige und Freunde. Den richtigen Umgang finden ist eine der großen Herausforderungen. „Demenz – Gemeinsam.Mutig.Leben“ lautet deshalb das Motto des Welt-Alzheimertages. Bereits am Sonntag, 8. September, findet dazu eine Veranstaltung in Waldfischbach-Burgalben statt.

Die Pflegestützpunkte Battweiler und Waldfischbach-Burgalben sowie die private Pflegeberatung Compass aus Köln und die Gemeindeschwestern plus des Landkreises Südwestpfalz laden am Sonntag, 8. September, von 13 bis 16 Uhr in die Räume der Sozialstation in der Heinestraße 3 – 9 in Waldfischbach-Burgalben ein. Unter dem Motto des Welt-Alzheimertages – der findet am 21. September statt – beschäftigen sich die Spezialisten auf vielfältige Weise mit dem Thema Demenz. Angeboten werden Beratungen, ein persönlicher Austausch und Bewegungsübungen. Für viele wird wichtig sein, zu sehen, dass sie mit dieser Krankheit nicht alleine sind, dass sie Hilfe bekommen können. Die Veranstaltung – auch für Kinder wird etwas geboten – ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.