Gemeinsame Beratertage für Unternehmer wollen die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz auch in diesem Jahren anbieten. Der erste ist für den 3. Februar geplant. Nachdem die bisherigen Beratertage auf große Resonanz stießen, wird das Angebot dieses Jahr fortgesetzt, wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (WFG) mitteilt. Am Mittwoch, 3. Februar, findet von 10 bis 16 Uhr der erste von drei geplanten ISB/WFG-Beratertagen statt, virtuell über Microsoft Teams. „Wir arbeiten derzeit an zahlreichen weiteren Online-Seminaren, um gerade in dieser schwierigen Zeit mit den Unternehmen in der Südwestpfalz in Kontakt zu bleiben“, so Miriam Heinrich, WFG-Geschäftsführerin.

Das kostenlose Angebot der ISB-Fachleute richtet sich an Existenzgründer und Unternehmen mit Betriebsstätten in der Südwestpfalz, die ihre Vorhaben finanzieren und durch öffentliche Mittel optimieren wollen. In individuellen Gesprächen beraten Fachleute über Finanzierungsmöglichkeiten für verschiedene Zwecke – von Gründung über Betriebsübernahmen, Beteiligungen bis zu Wachstumsinvestitionen. Die Auswahl ist nicht auf ISB-Produkte begrenzt.

Anmeldungen sollten bis Freitag, 29. Januar, online unter https://wfg-suedwestpfalz.de/isb-beratertag-feb21/ eingehen.