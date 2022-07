Potenzial ist da, aber auch Luft nach oben. So lässt sich die Situation der Schulen im Landkreis Südwestpfalz vor dem Start ins neue Schuljahr 2022/23 beschreiben. Was die Anmeldezahlen der Schulen einem Fachmann verraten.

Die gute Nachricht: Die demografische Lage im Landkreis hat sich etwas entspannt, die Geburtenrate wieder stabilisiert. Und: in den vergangenen Jahren gab es eine Zunahme bei Zuzügen von Familien mit Kindern. Eine gute Entwicklung in den Augen von Wolf Krämer-Mandeau vom Beratungsbüro Biregio, das für den Landkreis und die Städte Pirmasens und Zweibrücken einen gemeinsamen Schulentwicklungsplan erarbeitet hat. Insgesamt habe man im Landkreis eine „Punktlandung“ hingelegt, stellt der Berater beim Zwischenbericht zum neuen Schuljahr vor dem Schulträgerausschuss des Kreises fest: Prognostizierte und tatsächliche Schülerzahlen im neuen Schuljahr 2022/23 liegen fast gleichauf bei knapp über 800. Dennoch gibt es aus seiner Sicht Entwicklungen, die man im Auge behalten müsse. Dazu zählt, dass es sehr kleine Grundschulen im Kreis gibt und weiterhin einen sehr starken Trend zum Abitur.

Dahner Gymnasium weiterhin zweizügig

Das Land stelle die kleinen Grundschulen derzeit nicht in Frage, sagt der Berater. Dennoch müsse man eine Entwicklung berücksichtigen: den zunehmenden Lehrermangel. Zuletzt stand im Landkreis 2017 die Zwergschule Busenberg auf der Kippe; das Land entschied letztlich jedoch, die Schule trotz Kombiklassen zu erhalten.

Der Trend zum Abitur führt in der Regel bei anderen weiterführenden Schulen zu rückläufigen Übertrittsquoten von der vierten in die fünfte Klasse. Eine auffällige Ausnahme beobachtet Wolf Krämer-Mandeau hingegen am Schulzentrum Dahn. Dort profitiert das Gymnasium nicht von dem gymnasialen Trend. 55 Anmeldungen gab es dort am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) gegenüber 58 Neuen im Vorjahr. Dagegen konnte die direkt benachbarte Realschule plus sehr deutlich zulegen: 91 Anmeldungen gab es für das kommende Schuljahr – 19 mehr, als im Schuljahr 2021/22 gestartet waren.

Fremdensprachenfolge als Hürde?

Den Grund dafür vermutet Krämer-Mandeau in der womöglich wenig populären Fremdsprachenfolge: Französisch ist am OWG erste Fremdsprache. Das OWG bewege sich über einige Jahre schon um 60 Neuanmeldungen herum, stellt der Berater fest. Da könne die Schule – deren „Hardware“ ansonsten passe – noch eine Schippe drauflegen, meint er. Denn auf Dauer sollte das Gymnasium in der Eingangsstufe dreizügig sein.

Einen weiteren Ausreißer in der Anmeldestatistik sieht der Berater bei der IGS Waldfischbach-Burgalben: Dort sind für das neue Schuljahr 65 Schüler angemeldet worden, 30 weniger.

Weitgehend stabile Schulen

Die anderen weiterführenden Schulen im Kreis sind stabil: Hauenstein verzeichnet 42 Anmeldungen (plus vier), Rodalben 21 (minus eins), Vinningen 35 (plus neun), Thaleischweiler-Fröschen 108 (minus vier), Contwig 99 (plus fünf). Diese Zahlen sind allerdings unter einer Einschränkung zu sehen. Denn sie spiegeln die Situation direkt am Schuljahresstart wider. Spätere Wechsel sind darin nicht berücksichtigt – erst recht nicht nach der fünften oder sechsten Stufe vom Gymnasium zur Realschule plus.

Unterm Strich ist der Fachmann mit den Anmeldezahlen nicht unzufrieden. Es gebe, sagt er, eine gewisse Besorgnis, aber auch Freude darüber, dass Zuzüge einiges ausgleichen konnten. Die Schulstandorte hätten Potenzial, sagt er. Aber er betont auch: „Innovationen müssen von den Schulen kommen.“ Denn gerade dort, wo die Schere zwischen alternder Bevölkerung und Geburten stark auseinander geht, werden Schulen umso stärker auf Schüler aus einem größeren Radius angewiesen sein.

„Wir stehen zu jedem Schulstandort“

Unabhängig von den beiden Städten sollte sich der Kreis nun noch mal mit „seinen“ Schulen näher befassen und beraten, wie er eine Fortschreibung gestalten wolle, meint der Fachmann. Und rät: Der Kreis sollte auch die Grundschullandschaft dabei aufnehmen, als „Service“ für die – primär zuständigen – Verbandsgemeinden.

Für den Kreis bedeute das, kommentiert dies Landrätin Susanne Ganster, dass die Schulen weiterhin bestmöglich ausgestattet würden. Und: „Wir stehen zu jedem einzelnen Schulstandort.“