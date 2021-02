Der Dellfelder Gemeinderat hat sich grundsätzlich für ein energetisches Quartierskonzept im Dorf ausgesprochen. Dabei geht darum, Hauseigentümern beim energetischen Sanieren ihrer Häuser unter die Arme zu greifen – mit möglichen Steuervorteilen und Förderungen.

Wer sein Haus energetisch auf den neusten Stand bringen will – etwa mit neuen Fenstern, einer besseren Dämmung oder gar einem neuen Dach –, muss oft tief in die Tasche greifen. Ein energetisches Quartierskonzept, so Bernd Hofer, dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde, soll dabei helfen. Grundsätzlich geht es dabei darum, dass die Gemeinde einen Berater stellt, der auf Anfrage das Haus analysiert und dafür einen Sanierungsplan aufstellt.

Damit kann unter anderem eine enorme steuerliche Abschreibung der Neuanschaffungen – Hofer spricht von bis zu 90 Prozent – erzielt werden. Die Beraterkosten bekommt das Dorf zu 85 Prozent gefördert. Bei einem Dorf in der Größe Dellfelds kommen auf die Gemeinde nur rund 6000 Euro Kosten zu. Zudem müssen die neuen Bausteine am Haus nicht irgendeinem energetischen Standard entsprechen. Sie müssen einfach nur besser als die alten sein.

Im Quartier müssen mindestens zwei Häuser des Dorfes liegen, aber nicht das komplette Dorf. „Es macht wenig Sinn, Neubauten, Häuser der Gemeinde und Gewerbegebiete ins Quartier zu holen“, so Hofer. Wenn alles gut läuft, könne Ende 2023 mit dem Sanieren begonnen werden.