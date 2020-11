An 14 Schulen in der Südwestpfalz können Schüler ihr Abitur machen. Das ist vielleicht zu viel, warnt Berater Wolf Krämer-Mandeau. Die Konkurrenz sei groß, die Schülerzahlen verhältnismäßig gering. Im Endeffekt könnten sich die Schulen damit schaden.

Die Möglichkeiten, das Abitur abzulegen, liegen in der Südwestpfalz – die Städte Pirmasens und Zweibrücken eingeschlossen – so dicht beieinander wie nirgendwo sonst in Rheinland-Pfalz. Das ist eine Erkenntnis der Firma Biregio, die einen gemeinsamen Schulentwicklungsplan für die drei Gebietskörperschaften erstellt hat. Da die Anzahl der südwestpfälzischen Kinder – und damit auch der Gymnasiasten – seit Jahren zurückgeht, löse das große Angebot einen deutlichen Konkurrenzkampf unter den Schulen aus. Das sei besonders bei den Integrierten Gesamtschulen im Landkreis zu sehen, die nicht nur untereinander um die Schüler wetteifern, sondern auch noch Kinder an die weiterführenden Schulen in den Städten verlieren, sagt Krämer-Mandeau. „Die Konkurrenz zwischen den Schulen könnte größer werden als das Interesse des Schulträgers, die Räume zu füllen“, meint der Berater. Träger der weiterführenden Schulen ist der Kreis.

Konkrete Empfehlungen wollte Krämer-Mandeau nicht abgeben – die Umsetzung der Erkenntnisse sei Sache der Gremien. Herauszuhören war aber, dass der Kreis und die beiden Städte in ihrer gemeinsamen Planung darauf hinarbeiten könnten, die schulischen Angebote in der Region neu aufzustellen – hin zu mehr Zusammenarbeit und mehr Spezialisierung. Das dürfte viele Absprachen mit den Schulen erfordern. Am Ende könnte zum Beispiel der Vorschlag stehen, dass eine der drei IGS im Landkreis auf ihre Oberstufe verzichtet und einen anderen Schwerpunkt setzt.