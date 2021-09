Ein kleiner Flammkuchenabend der Feuerwehr sollte es werden. Dann kam im Ahrtal die Flut und Bundenthaler Feuerwehrleute halfen im Kathastrophengebiet. Danach war schnell klar, dass man weiter helfen möchte. Aus einem Flammkuchenabend erwuchs eine Benefizveranstaltung.

„Eines kam zum anderen“, erzählt Ortsbürgermeister Daniel Frey. Der Musikverein bot sich an, am Nachmittag zu musizieren, die Bundenthaler Band „Bull@Proof“ kam von sich aus auf die Veranstalter zu und spielte am Abend ohne Gage. Viele freiwillige Helfer sagten ihre Hilfe zu und es entstand so etwas wie ein kleiner Johannismarkt auf dem Herrmann-Eicher-Platz. Bühne und Musikanlage wurden kostenlos organisiert und aufgebaut, Getränke und Speisen wurden gespendet. Ortsansässige Firmen und Vereine engagierten sich gemeinsam.

Bei strahlendem Sonnenschein füllte sich dann an jenem Nachmittag schnell der Platz, zahlreiche Kuchenspenden boten eine reiche Auswahl, Bratwurst und Flammkuchen gab es obendrauf. „Endlich ist mal wieder was los“ – so war der einhellige Tenor der versammelten Besucher, die bei guter Musik und guter Laune bis weit in die Nacht feierten und die Spendenkassen füllten.

Deren Inhalt kann sich sehen lassen: 9625 Euro, die direkt über den Feuerwehrverband ohne Abzug von Verwaltungskosten an betroffene Haushalte von Feuerwehrangehörigen im Ahrtal gehen.

.