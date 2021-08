Beim Benefizschwimmen im Contwiger Freibad am Sonntag wurden insgesamt 13.566,74 Euro für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe im Nordwesten des Landes gesammelt − Stand Montagnachmittag. Das erklärt Verbandsbürgermeister Björn Bernhard auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Zu dem bereits gesammelten Geld kommt laut Bernhard aber noch etwas hinzu. Der Verbandsbürgermeister zeigt sich im RHEINPFALZ-Telefonat zufrieden mit der Spendensumme. „Nach den Gesprächen mit den Sponsoren vor dem Schwimmen war ich guter Dinge“, sagt er. Allerdings glaubt Bernhard, dass noch etwas mehr Geld hätte rumkommen können, wenn das Wetter besser gewesen wäre. In den aufgestellten Spendenkässchen kamen über 1000 Euro zusammen. Insgesamt waren 150 Personen im Bad, 110 von ihnen sind mitgeschwommen, insgesamt 3868 Bahnen, was eine Strecke von über 193 Kilometern entspricht. Die jüngste Schwimmerin, nennt der Verbandsbürgermeister, war fünf Jahre alt, die älteste 87. Letztere ist nach dem Schwimmen sogar noch vom Drei-Meter-Brett gesprungen, erinnert sich der Verbandsbürgermeister.

Unter anderem sind am Sonntagabend die Contwiger Bürgermeister Nadine Brinette, der DLRG-Vorsitzende Dominik Deutschmann, Verbandsbürgermeister Bernhard, sein Stellvertreter Thomas Hohn und das Contwiger Gemeinderatsmitglied Volker May für die Flutopfer bei Ahrweiler im Contwiger Freibad geschwommen. Am sportliches und schnellsten im Wasser unterwegs war Nadine Brinette, sie hatte eine private Wetter am Laufen und zog ihre 20 Bahnen − insgesamt 1000 Meter − in unter 30 Minuten.

Etwa 30 Firmen- und Privat-Sponsoren spendeten nach dem Schwimmen für jede einzelne 25-Meter-Bahn einen Geldbetrag für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe. Das Geld soll laut Bernhard direkt an die Hochwasser-Opfer vor Ort gespendet werden. Der Verbandsbürgermeister steht diesbezüglich bereits in Kontakt mit Amtskollegen der betroffenen Regionen.