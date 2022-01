Glückliche Gesichter gab es zwischen den Jahren in Schuld an der Ahr. Oliver Betzer und Freunde übergaben einen Scheck in Höhe von 10.500 Euro.

Drei befreundete Familien teilen sich das Geld, um provisorische Heizungen in den zerstörten Häusern einzubauen. Derzeit leben die Familien noch in anderen Unterkünften, die Renovierungsarbeiten dauern noch an.

Betzer und seine Freunde hatten in den letzten Wochen an unterschiedlichen Plätzen die CD „Pälzer halten z’samme“ und T-Shirts zum Verkauf angeboten. Von den 500 gepressten CDs konnten bereits 480 verkauft werden. Das Benefizkonzert mit den beteiligten Bands musste coronabedingt ausfallen und ist auf das Frühjahr verschoben. „Wir wollen das machen, sobald man Outdoor etwas mit vielen Menschen planen kann, vielleicht klappt es im März oder April“, sagte Sandra Betzer-Schmitt. Bis dahin geht der T-Shirt-Verkauf für die gute Sache online weiter. Auf der Seite www.haertschder.de gibt es einen Link. Auch dieser Erlös und der des geplanten Benefiz im Frühjahr werden ins Ahrtal gehen.