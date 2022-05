Das Großsteinhauser Dorffest soll in diesem Sommer nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder neu erstehen.

Darüber diskutiert am Dienstagabend, 24. Mai, der Gemeinderat. Anders als sonst startet die Sitzung bereits um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim.

„Wir machen das dieses Jahr etwas kleiner“, sagt Großsteinhauses Bürgermeister Volker Schmitt zum Dorffest am 2. und 3. Juli. Grund: Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sei nicht hundertprozentig absehbar, das Dorf gehe also lieber einen sicheren Weg. Fest stehe aber, dass der traditionelle Traktor-Oldtimertreff am Festsonntag stattfinden werde.

Rote Couch und schwarze Husaren

Zum Programm lässt sich bereits ankündigen, dass samstags die Musiktruppe The Red Couch am Brunnen spielt. Das Musikprojekt, das aus zwei Musikern und einem roten Möbelstück besteht, ist aus der Zweibrücker Konzert-Szene mittlerweile kaum noch wegzudenken. Zum Oldtimer-Treffen am Sonntag spielen die Schwarzen Husaren sowie Stood In.

Wie Bürgermeister Schmitt sagte, „machen beim Dorffest alle Großsteinhauser mit“. Federführend ist „Großsteinhausen Aktiv“, ein Dorfverschönerungsverein. Der Erlös des Fests werde im Ort investiert.

Mit den Straßen haben sie heuer etwas vor

Zudem diskutiert der Rat über den neuen Haushaltsplan der Gemeinde. Schmitt: „Wir können zufrieden sein.“ Froh ist der Großsteinhauser Bürgermeister, dass die Verbandsgemeinde nicht ihre Umlage erhöht hat – wenn auch, wie aus vergangenen Sitzungen klar wurde, das der Verbandsgemeinde-Verwaltung sicher gutgetan hätte. Der Kreis hat indes seine Umlage erhöht. In puncto Investitionen stehen vor allem die Pflichtaufgaben sowie der Straßenausbau auf dem Großsteinhauser Haushaltszettel. So wird der Steigweg aktuell ausgebaut. Langgartenweg, Mühlweg und Friedhofstraße sollen bald folgen.

Und es geht am Dienstagabend um das Aufstellen neuer Urnenstelen auf dem Friedhof – genauer gesagt darum, welche Firma das übernehmen soll. Dass auf dem Friedhof neue Urnengräber ausgewiesen werden, ist schon länger beschlossene Sache. Hintergrund ist, dass die Nachfrage nach Urnengräbern steigt, währendessen fallen Sargbestattungen eher aus dem Trend.