Jung heißen sie und jung sind sie geblieben: Willi und Hertha Jung aus der Brenschelbacher Straße in Hornbach feiern am Donnerstag, 5. September, ihren 50. Hochzeitstag.

Die Jubilare kennen sich schon sehr lange, sind sie doch beide im vorderen Teil der Brenschelbacher Straße aufgewachsen – Willi Jung etwas früher als seine spätere Frau. „Ich bin viel jünger als Willi“, sagt die 68-Jährige über ihren zwölf Jahre älteren Gatten. Richtig kennen und danach lieben gelernt haben sich beide im Mai 1972 auf dem Sommerfest der Hornbacher SPD.

Zweieinhalb Jahre später ging es gemeinsam zum Zweibrücker Standesamt. Weil eine Verwandte aus dem Ausland erwartet wurde und dabei sein sollte, folgte die kirchliche Hochzeit erst zwei Wochen später in der evangelischen Kirche in Hornbach, der Klosterkirche.

Rechtsaußen und Jugendtrainer bei Fußballern

Heute haben Hertha und Willi Jung eine Tochter, einen Sohn und drei Enkelkinder. Fußball war in der Familie schon immer ein Thema. Willi Jung spielte lange in Hornbach auf der Rechtsaußen-Position und fungierte in den 90er Jahren eine Zeit lang als Jugendtrainer bei den Hornbacher Kickern. Heute spielen zwei der drei Enkel Fußball, und zwar beim TSC und beim FK Pirmasens. Oma und Opa fahren dann regelmäßig als Zuschauer zu den Spielen der beiden.

Beruflich hat Willi Jung „beim Dingler“ Dreher gelernt und später, nach einer Zwischenstation beim MTD-Vorgänger Bungartz und Peschke, 40 Jahre bei Pallmann gearbeitet. Hertha Jung ist eine geborene Schlachter und verdient ihr Geld trotz Renteneintritt vor fünf Jahren noch immer in einer Hornbacher Arztpraxis, wo sie nach wie vor gebraucht werde, wie sie sagt. Während sich ihr Mann in seiner Freizeit seinem Hobby in Form elektrischer Eisenbahnen widmet, turnt Hertha Jung und schwimmt gerne mit Freundinnen. Außerdem ist sie Mitglied bei den Hornbacher Landfrauen. Und nicht zuletzt betreut das Jubelpaar seine Enkeltochter nach der Schule.