Der Seniorentag in Erfweiler wird in den Sommer verlegt. Statt wie üblich im Herbst, soll in diesem Jahr der Tag der Senioren am 23. Juni im Freien gefeiert werden.

Wie Bürgermeister Walter Schwartz in der Ratssitzung am Donnerstag ankündigte, wird im Dorfgemeinschaftshaus und der Freifläche vor dem Musikraum gefeiert. Der soll sowieso hergerichtet werden und einen Eichendielenboden erhalten. Dort könnten sich Vereine treffen, denen es neuerdings an einem Versammlungsraum mangelt, da örtliche Gastronomen keine großen Nebenzimmer mehr anbieten.

„Die haben im ganzen Dorf keine Tagungsmöglichkeit mehr“, begründete Schwartz die Renovierung. Der Raum, in dem noch eine Küchenzeile installiert wird, sei zudem als Wärmeinsel für etwaige Notsituationen gedacht. Beim Seniorentag könnten die Besucher im Freien bis in den Abend zusammen sein. In der Regel kommen von 300 angeschrieben Senioren gut 80 Personen. Schwartz hofft auf eine höhere Beteiligung im Sommer.