An Pfingsten war die Südwestpfalz von einem starken Hochwasser betroffen. Als Helfer in der Not packten die Straußbuben Hornbach mit an. Sandsäcke wurden befüllt, Möbel geschleppt, Beistand geleistet. Für ihre Hilfsbereitschaft erhielten sie jetzt eine Belohnung.

„Als wir gemerkt haben, dass das Wasser immer mehr steigt, haben wir im Baumarkt Säcke gekauft und am Sportplatz Sandsäcke gefüllt. Wir dachten, vielleicht braucht die einer“, schilderte Marvin Euler, Chef der Straußbuben Hornbach. Und die Sandsäcke wurden am Pfingstsamstag dringend benötigt. Die Bäche Schwalb und Hornbach waren durch starke Regenfälle über die Ufer getreten, und nicht nur die Anwohner der Brenschelbacher Straße kämpften gegen Wasser in Kellern und Wohnräumen.

Da kam die Hilfsaktion der Straußbuben gerade recht. Als sie bemerkten, dass ihr Kerwewagen wegzuschwimmen drohte – der war auf einer Wiese gegenüber des Sportplatzes abgestellt –, legten sie in der Sandsackproduktion noch einen Zahn zu. „Angefangen hat das mittags. Marcel Bicking und Silas Watson waren in meiner Werkstatt, wollten eigentlich ihre Reifen auf das Auto machen lassen. Da haben wir überlegt, ein paar Sandsäcke zu holen. Wir haben mit 80 Säcken angefangen und schnell gemerkt, dass die nicht reichen, weil das Wasser immer höher stieg“, sagte Euler.

Kosten werden ersetzt, eine Spende kommt hinzu

Letztlich waren es mehr als 500 Säcke, alle selbst und mit Hand und Schippe befüllt. Die umliegenden Anwohner seien dankbar gewesen. Doch das ist noch nicht alles: Anschließend halfen die Hornbacher Straußbuben bis in der Nacht um 3 Uhr dabei, beispielsweise Möbel aus Kellern hochzutragen und andere Dinge vor dem Hochwasser zu retten. Auch nach dem Hochwasser half die Gruppe beim Aufräumen.

„Als ich das mitbekommen hatte, habe ich montags nach Pfingsten mit dem Verbandsgemeindebürgermeister telefoniert und der hat zugesagt, dass den Straußbuben die entstandenen Kosten für Sandsäcke und Schippen in Höhe von rund 300 Euro von der Verbandsgemeinde ersetzt werden“, sagte am Freitag in Hornbach Reiner Hohn, der frühere Hornbacher Bürgermeister. Er selbst übergab den Straußbuben für ihr Engagement aus seiner privaten Kasse einen Spendenscheck über 200 Euro. Die investieren die 16 Straußbuben und -mädchen allerdings nicht in Sandsäcke, sondern in die kommende Kerwe. „Ihr habt bewiesen, dass ihr anpacken könnt, wenn Not am Mann ist“, lobte Hohn. Helen Mayer von der Hornbacher Straußjugend sagte: „Wir sind dabei, unser Quartier, einen Bauwagen, umzubauen und planen die Kerb am zweitletzten August-Wochenende. Da sind wir immer knapp bei Kasse.“

Info

Für Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr, laden die Kreisverwaltung und das Planungsbüro Dilger zum Workshop Hochwasserschutz in die Hornbacher Pirminiushalle ein. Bürger können dort Vorschläge zur Hochwasservorsorge geben.