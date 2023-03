Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Gartenprojekt dient dem Naturschutz. Klar. Wenn es eine Schule wie die Rodalber Realschule Plus organisiert und durchführt, stecken mitunter noch weitere Ziele dahinter. Die Realschule Plus in Rodalben nutzte ihr Projekt zum Deutsch-Lernen und als Beitrag für die Integration von Migrantenkindern.

Sie waren 2019 an die Schule gekommen, die sie altersgemäß in die sechste, siebte oder 8. Klasse aufnahm und sich jede Menge Probleme aufbürdete. Es mussten Wege gebahnt werden, ihnen das