Dietrichingen nimmt am Programm Zukunfts-Check-Dorf des Landkreises teil. Aber nicht, weil die Mehrheit des Gemeinderats von der Nützlichkeit des Programms überzeugt war.

Sondern eigentlich nur, weil man sich nicht irgendwann vorwerfen lassen möchte, dass man es nicht versucht habe. Beziehungsweise, um nicht aus gewissen Fördermöglichkeiten ausgeschlossen zu werden. „Das ist wie die Dorfmoderation. Die Kreisverwaltung kommt mit eigenem Personal vor Ort und macht eine Bürgerversammlung. Dort können die Bürger Anregungen geben, und Arbeitsgruppen entwickeln dann Zukunftspläne für das Dorf“, erläuterte Wilfried Lauer von der Verbandsgemeindeverwaltung vergangene Woche dem Rat.

Diese Pläne münden in ein Dorferneuerungskonzept, was sich allerdings rund zwei Jahre hinziehen könne, so Lauer. Begeistert waren die Ratsmitglieder davon nicht gerade. Besonders ein Ratsmitglied erinnerte an die Ergebnisse einer Zukunftswerkstatt, bei der er sich vor etlichen Jahren engagiert hatte und bei der „nichts Greifbares herausgekommen ist“. Diese Befürchtung teilten andere Ratsmitglieder.

Gemeinderat soll gutes Beispiel abgeben

„Es steht und fällt damit, wie wir unseren Bürgern die Sache verkaufen, wie wir sie ansprechen. Denn nur mit ihrem ehrenamtlichen Engagement macht das Sinn, und da müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen als Ortsräte“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang schließlich. Zumal der Gemeinde nur Kosten in Höhe von rund 500 Euro entstünden durch die Teilnahme. „Dann haben wir es wenigstens versucht“, lautete die überwiegende Meinung im Rat.

Laut Verbandsbürgermeister Björn Bernhard hat die Kreisverwaltung eigens einen Betreuer für den Zukunfts-Check-Dorf eingestellt, der die Teilnehmer von Anfang an bei der Hand nimmt und auch Fördermöglichkeiten kenne, von denen Bernhard selbst noch nie gehört habe. Bei einer Enthaltung entschieden sich die acht Ratsmitglieder für eine Teilnahme an dem Programm.