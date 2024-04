Auch in dem kleinen Wasgaudorf Petersbächel gibt es nun einen automatischen externen Defibrillator.

Möglich gemacht hat das eine Spende der „Fundgrube Hand in Hand“ aus Fischbach. Paul Bastian vom DRK Ortsverband Dahn hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass alle Orte der Verbandsgemeinde mit den Geräten ausgestattet werden. „Christian Fleckenstein vom Vorstand von Hand in Hand hat keine Sekunde gezögert, als ich wegen der Spende über 2000 Euro gefragt habe“, sagt Bastian. Der AED, so die Abkürzung für das Gerät, hängt in Petersbächel an einem Privathaus in der Ortsmitte, gleich gegenüber dem neuen Dorfplatz.

„Wir hätten ihn gerne am Dorfplatz aufgestellt, aber dort hätte es Probleme mit der Stromversorgung gegeben“, erklärt Bastian, „aber Familie Lucht war sofort bereit, ihre Hauswand zur Verfügung zu stellen“. An der Vogesenstraße 22 wird an der Straßenseite ein grüner Pfeil auf das Gerät hinweisen. Das Hoftor sei offen: „Das hat sowieso kein Schloss“, sagt Udo Lucht lachend.

Das Gerät sagt, was zu tun ist

Thomas Caprano von der Firma CTS Medizintechnik hat einigen Einwohnern bereits die Funktionsweise erklärt und sie ermutigt: „Sie können nichts falsch machen. Das Gerät sagt Ihnen, was zu tun ist. Es gibt nur einen Fehler, den man machen kann: nämlich wenn man nicht hilft“, so Caprano.

Das Petersbächler Gerät ist eines der neuesten Generation. Wenn man den AED aus der Box herausnimmt, ertönt ein lauter Signalton. „Im besten Falle sorgt das dafür, dass jemand aufmerksam wird und Ihnen hilft“, meinte Caprano. Man kann wählen, ob man die Anweisungen auf Deutsch, Englisch oder Französisch hören möchte, die beigefügten Klebeelektroden sind sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet. Die Folgekosten sind gering, auch für die regelmäßige Wartung ist gesorgt.