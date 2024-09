Dem Beigeordneten-Trio der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land hat die Verwaltung nun in Absprache mit dem Verbandsgemeinderat Zuständigkeiten zugeordnet.

Demnach kümmert sich Paul Sefrin ( CDU) um Klimaschutz, Energie sowie Natur und Umwelt, ist damit auch für die kommunale Wärmeplanung verantwortlich. Thomas Hohn ( FDP) bleibt – wie in der vorangegangenen Legislaturperiode auch – der erste Ansprechpartner in Sachen Feuerwehr und Katastrophenschutz. Sophia Lang (UWG) – die dritte Beigeordnete hat seit ihrer Amtseinführung im Juli geheiratet und heißt nun nicht mehr Mohring – ist für Jugend und Kultur zuständig, beispielsweise für die Organisation von Festen, etwa von Euro-Classic. Ausgeklammert sei davon die Zuständigkeit für die Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde. „Das ist im Ehrenamt nicht zu schaffen“, sagte Bürgermeister Björn Bernhard am Mittwoch in Althornbach.