Ab dem Wochenende drängen die Narren in der Südwestpfalz ins Freie, dann wird in den närrischen Zentren der Region wieder Straßenfasnacht gefeiert. Tausende werden zum Nachtumzug in Merzalben und zum Dahner Umzug erwartet.

In Waldfischbach-Burgalben wird traditionsgemäß am Fasnachtssamstag auf der Straße gefeiert. Nicht mit einem Umzug, aber um den Kreisel herum geht es am Samstag ab 11.11 Uhr rund. Dann beginnt die Bewirtung der hungrigen Narren durch die Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben. Um 13.11 Uhr folgt die offizielle Eröffnung durch Ortsbürgermeister Michael Oestreicher, um 13.33 Uhr startet die närrische Riesenpolonaise, zu der sich Guggemusiker angekündigt haben. Das Motto der Kreiselparty lautet „Astronauten und Planeten, Alien, Sterne und Kometen, Narren reisen durch das All, zum Waldfischbacher Karneval“, die schönsten Kostüme werden nach dem Narrentanz um 15.33 Uhr gekürt. Ab 16.33 Uhr wird in der SGW-Halle eine Kostümparty gefeiert.

Am Samstag setzt sich der Merzalber Nachtumzug um 19.11 Uhr in der Hauptstraße in Bewegung. Die Aufstellung der Fahrzeuge und Fußgruppen beginnt bereits um 17 Uhr. Für Besucher gibt es ein Parkleitsystem. Parkmöglichkeiten gibt es in der Höhstraße, am Friedhof, Am Sportplatz, Auf dem Kiesel, in der Zimmerbergstraße, im Baugebiet „Mühlfeld“ und am Pfälzerwaldhaus unterhalb der Burg Gräfenstein. Im Anschluss wird auf dem Kerweplatz die After-Zug-Party gefeiert.

Am Sonntag lädt der Karnevalverein Elwetritsche zum Dahner Umzug ein: Zum 56. Mal rollt dann der närrische Zug durch die Straßen des Städtchens. Der Umzug, einer der größten in der Region, stellt sich in den Straßen „Am Kreuzstein“ und „Am Grieshohl“ auf, Start ist um 13.33 Uhr. Dann setzen sich mehr als 60 Zugnummern – Fußgruppen, Motivwagen und Musikkapellen – in Bewegung. Mit dabei sind auch die Guggemusik Räpplischspalter aus Basel und die Guggemusik Ranzepfiffer aus Lörrach. Sie treten schon am Samstagabend ab 20 Uhr zusammen mit den Scheierborzler Spöck und DJ Sebster beim Guggemusikfestival im Haus des Gastes in Dahn auf. Es gibt noch Restkarten. Die Zugstrecke führt über die Geschwister-Scholl-Straße zur Schlossstraße, in die Schulstraße und über die Marktstraße in die Tannstraße. In der Schlossstraße löst sich der Zug dann auf. Helfer des Karnevalvereins Elwetritsche werden während des Umzugs Plaketten für drei Euro verkaufen, mit dem Erlös wird ein Teil der Kosten des Umzugs bestritten.

Nach dem Umzug laden Karnevalverein und Stadt zur Straßenfasnacht ein. Die Dahner Ortsdurchfahrt ist ab 11 Uhr gesperrt, unter anderem der ehemalige Zeltplatz wird als Parkplatz ausgezeichnet. Zum Dahner Umzug können Zuschauer auch mit der Bahn anreisen: Die Wieslauterbahn fährt eigens am Sonntag von Hinterweidenthal aus (Haltestelle Ort ab 11.46 und 12.46 Uhr) über Dahn bis nach Bundenthal und auch später wieder zurück. In Bundenthal fahren Züge um 12.20 und 13.20 Uhr nach Dahn, sie sind um 12.33 und 13.33 Uhr in Dahn-Süd.

Am Rosenmontag versammeln sich in Bundenthal die Narren zum Umzug durch die Hauptstraße. Dort startet das Spektakel um 14 Uhr, die Hauptstraße ist ab 12.30 Uhr gesperrt.

Am Fasnachtsdienstag heißt es in Bruchweiler-Bärenbach wieder „Bless lau“. Der Umzug setzt sich um 13.33 Uhr in der Talstraße in Richtung Dorfstraße in Bewegung und endet an der Kirche. Im Anschluss wird dort Straßenfasnacht bis in den Abend gefeiert, DJ Prince de Braband sorgt für Musik.

In Hauenstein treffen sich die Teilnehmer des Umzugs der Needingsterzer am Dienstag um 12.30 Uhr zur Aufstellung in der Prälat-Sommer-Straße. Der Umzug setzt sich dann um 13.30 Uhr in Bewegung, die Strecke führt über Prälat-Sommer-Straße, Bahnhofstraße, Marktplatz, Hauptstraße und Schulstraße. Diese Straßen sind zwischen 12 und 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Nach dem Zug wird auf dem Johann-Naab-Platz vor dem Bürgerhaus gefeiert, DJ Christian Kietz wird für Musik sorgen.