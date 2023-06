Der Ausbau der Windhofstraße in Battweiler stockt: Das Erdreich muss gesondert entsorgt werden, weil es belastet ist.

Für die Erdarbeiten in der Windhofstraße war eine chemische Analyse nach dem Abfallrecht erforderlich. Sie hat ergeben, dass das Erdreich unter der Straße belastet ist, was eine gesonderte Ablagerung auf einer geeigneten Deponie erfordert. Gegenwärtig ist der Fortgang der Straßenbauarbeiten durch dieses Untersuchungsergebnis erschwert, was die Ortsgemeinde schnell geregelt haben möchte, damit das günstige Wetter nicht ungenutzt verstreicht.

Die Entscheidungswege trotz der vorliegenden, 6000 Euro teuren Analyse sind den Verantwortlichen zu langatmig. Bei einer Baustellenbesichtigung am Tag nach der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde eindringlich gefordert, dass das Planungsbüro und die betroffenen Beteiligten mit den zuständigen Behörden eine klare Anweisung einholen, wo der Erdaushub abgelagert werden kann. Jegliche unnötige Verzögerung führe zu weiteren Baukosten, die die Gemeinde zusätzlich finanzieren müsse. Wie die Ratssitzung ergeben hat, stehen der Ortsgemeinde keine freien Finanzmittel zur Verfügung, sodass sie ihren Haushalt mit weiteren Darlehen belasten muss.

Kabel kommen unter die Erde

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Windhofstraße werden die Pfalzwerke die Stromkabel ins Erdreich verlegen. Nach Abschluss der Baumaßnahme in einigen Monaten werden alle Dachständer auf den Häusern entfernt. Im Zuge dieser Veränderung des Stromnetzes soll es auch eine neue Straßenbeleuchtung für die Windhofstraße geben.

Nach Information des Ortsbürgermeisters hat die Pfalzwerke Netz AG die Anzahl von elf neuen Straßenleuchten errechnet. Die genauen Standorte sollen bei einer Ortsbegehung noch mit den Anwohnern abgeklärt werden, um zu sehen, ob es Gründe für eine leichte Verschiebung eines festgelegten Standortes gibt. Für diese Arbeiten werden nach dem Angebot Kosten von rund 53000 Euro anfallen.