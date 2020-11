Bei Starkregen schießt einigen Bewohnern der Clauser Hauptstraße Wasser in die Keller, das vom Kreuzberg kommt. Der Beigeordnete Georg Schäfer (CDU) kritisierte deswegen die Verbandsgemeindeverwaltung.

Die Probleme bei starkem Regen in der Hauptstraße seien hinlänglich bekannt. „Es kann nicht sein, dass man die Leute so im Regen stehen lässt“, beschwerte sich Georg Schäfer bei Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer (SPD), der an der jüngsten Clauser Ratssitzung teilnahm. Auch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) stehe in der Verantwortung, weil die Clauser Ortsdurchfahrt Teil der Landesstraße 498 ist.

Denzer zufolge haben sich der Verbandsgemeindewerke die Sache inzwischen angesehen und einen groben Plan zur Behebung des Problems erstellt. Die Planung sei an den LBM weitergegeben worden. Drei Parteien seien involviert: die Gemeinde, die VG-Werke und der LBM. Die Arbeiten, die den Mangel beheben, sollen geschätzt 120.000 Euro kosten. Vom LBM sei aber noch keine Rückmeldung gekommen, verteidigte sich Denzer.

Auch im Neubaugebiet Probleme

SPD-Ratsmitglied Andreas Bohl bestätigte, dass die Sache schon zehn bis 15 Jahren anstehe, lange sei nichts passiert. Schäfer ergänzte, dass die Gemeinde dieses Jahr Gelder für eine Sanierung des Kanals im Haushalt stehen habe, auch die VG-Werke hätten das eingeplant, nur beim LBM vermisse er diese Planung.

Bohl gab zu bedenken, dass Starkregen nicht nur unterhalb des Kreuzbergs Probleme macht: Auch im Neubaugebiet „In den Erlen“ solle es erste Probleme geben. Der Beigeordnete forderte betroffene Bürger auf, sich zu melden, damit die Gemeinde diese Punkte zusammen mit den VG-Werken kartieren kann. Dann solle endlich Abhilfe geschaffen werden.