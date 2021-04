Die Initiative „Pro Krankenhaus Rodalben“ ist entschlossen, ihren Einsatz zum Erhalt des Rodalber Hauses fortzusetzen. Bei ihrer eineinhalbstündigen Protestkundgebung am Freitagabend auf dem Parkplatz gegenüber der St. Josefskirche in Rodalben ließ Mitinitiator Dieter Schmitt durchblicken, dass die Initiative ein Konzept vorgeschlagen habe, mit dem sich im Rodalber Krankenhaus „schwarze Zahlen schreiben“ ließen.

„Wir setzen alles in Bewegung, um den Neubau in Rodalben zu realisieren“, kündigte Mitinitiator Dieter Schmitt an, denn „der Neubau hier ist günstiger als der Anbau in Pirmasens“ und sichere „die gesundheitliche Versorgung doppelt ab“. Die Unterstützer der Aktion, wohl hundert an der Zahl, ohne die etwa gleiche Anzahl von Zuschauern der Facebook-Liveübertragung, spendeten Applaus. Der Widerstand gegen die Entscheidung der Landesregierung, das Krankenhaus in Rodalben zu schließen, gipfelte in vereinzelten Forderungen „Auf nach Mainz“ – zum Protest in der Landeshauptstadt.

Schmitt: „Fusion ja, Schließung nein“

Dass sich der Protestzug vom Marienplatz hinauf Richtung Krankenhaus um eine halbe Stunde verzögerte, lag am verspäteten Eintreffen der Polizei, die die Verkehrssicherung übernahm. So blieb Zeit, sich mit den Demonstranten zu unterhalten. „Der Mensch muss im Vordergrund stehen, nicht das Geld“, meinten Roman und Anita Tretter. Sie befürchteten Qualitätsverluste durch den „Abbau von bewährten Versorgungsstrukturen“. Jahrelang habe die Politik das Krankenhaus vernachlässigt, um es „jetzt wegzudrücken“.

Dieter Schmitt bekräftigte die Forderung der Initiative „Fusion ja, Schließung nein“. Sorge bereitete ihm aktuell die Abwanderung von Pflegebediensteten aus Rodalben an andere Arbeitsstellen. „Wenn eine Abteilung ausblutet, kommt es zur vorzeitigen Schließung in Rodalben“, befürchtete Schmitt. Es sei zugesichert worden, dass das Personal „eins zu eins“ in Pirmasens übernommen wird, doch er bezweifele den Erfolg eines um einen Anbau erweiterten Pirmasenser Krankenhauses in Anbetracht eines „200-Millionen-Euro-Defizits der Uni-Klinik Mainz“. Der Weg müsse wegführen vom Profitdenken um Fallpauschalen, wie es die derzeitige Gesundheitspolitik praktiziere.

Hartnäckiges Nachsetzen der Kommunalpolitik vermisst

Enttäuscht zeigte sich Schmitt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die sich beim Digitalen Parteitag der SPD in Rheinland-Pfalz für den Erhalt kleiner Krankenhäuser ausgesprochen hat. An der Schließung des Rodalber Hauses hält die Landesregierung aber fest. Die Versammelten quittierten dies mit „Buh-Rufen“. Enttäuscht äußerte sich Schmitt über die Kommunalpolitik, bei der er hartnäckiges Nachsetzen vermisste. Der Region fehlten Politiker wie ehedem Paul Durm. Schmitt überraschte derweil mit der Information, dass die Initiative ein Konzept vorgeschlagen habe, mit dem das Krankenhaus „schwarze Zahlen schreiben“ könne. „Doch was geschieht, hängt letztendlich von der Landesregierung ab“, erklärte er.

Stadtbürgermeister Claus Schäfer, der ans Mikrofon gebeten wurde, verwies auf das gemeinsame Gutachten der beiden Krankenhäuser mit der Fusion als Lösungsziel. Das Krankenhaus in Pirmasens sei mit seinen Stationen leistungsfähiger als Rodalben mit derzeit gerade drei Abteilungen. Da die Landesregierung nur ein Krankenhaus fördere, bat er, den eingeschlagenen Weg mitzugehen, auch wenn er Rodalbern und Bürgern der VG „weh tut“. Die Fusion sei wohl nicht abzuwenden. „Damit geht eine Tür zu, aber eine andere Tür geht auf“, deutete Schäfer eine Zukunftsvision für Rodalben an. Er beließ es jedoch bei der Aussage: „Es sind Gespräche geführt worden, ich bin guter Dinge, dass sie zu einem guten Abschluss führen.“

Verdi steht aufseiten des Rodalber Krankenhauses

Kämpferisch gab sich Christian Fink von der Gewerkschaft Verdi. Verdi „steht auf der Seite des Rodalber Krankenhauses“, das „die Seele der Stadt“ sei, betonte er. Das Krankenhaus sei „Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge“. Sie zu gewährleisten nannte er „die Aufgabe des Sozialstaates“. Fink verlangte nach einem „Gesundheitskonzept Westpfalz“, einem „Masterplan mit Grund- und Regelversorgung“. Es gelte, für einen Systemwandel zu kämpfen, um den „Irrweg der Fallpauschalen“ zu stoppen.

Mit dem Willen, neue Taten folgen zu lassen, ging die Versammlung auseinander.

Einwurf: Keine Kostenfrage

Die Initiative „Pro Krankenhaus Rodalben“ spricht Klartext. Sie vermisst Politiker – wie einst Paul Durm – mit Charisma und effektiver Vernetzung. Sie muckt auf, wozu sich Bürger in der Region nicht allzu oft aufraffen. Rodalben soll in der Auseinandersetzung um den Krankenhaus-Standort nicht leer ausgehen. Und die Initiative klagt an. Dabei zeigt sich, dass sich da mehr zusammenbrauen mag – weit über Rodalben hinaus –, als es auf Anhieb der Fall zu sein scheint. Wie fragwürdig mutet es an, Gesundheitspolitik allein mit Euro-Augen zu betreiben. Hier geht es um ein Grundbedürfnis des Menschen, vergleichbar mit Sicherheit (Polizei, Feuerwehr) oder Bildung (Schulen samt Kitas, Hochschulen und Volkshochschulen). Es gibt viele systemrelevante Dienste, die nicht kostenneutral zu leisten sind. Krankenhäuser sollten zu diesem Spektrum gehören, ausdrücklich auch kleine Krankenhäuser.