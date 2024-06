Der Stolz auf das 40. Geschäftsjubiläum verbindet sich bei Optik Mayer in Rodalben mit der Zuversicht, nachhaltig die Weichen für die Zukunft gestellt zu haben.

40 Jahre ist es nunmehr her, das Alexander Mayer sein erstes Geschäft eröffnete. In den Räumlichkeiten am Baumbusch – an der Ecke zur Grünbühlstraße – fing alles an. Gerade ein halbes Jahr zuvor hatte er die Meisterprüfung als Augenoptiker nach seiner Ausbildung an der Fachhochschule in Köln absolviert. Mit dem Bau der Umgehungsstraße erfolgte der Umzug in die Hauptstraße und damit in ein geschichtsträchtiges Gebäude: das Geburtshaus von Johann Peter Frank.

Seine Eltern, Hedwig und Erwin Mayer, hatten hier zuletzt ein Modegeschäft betrieben und sich aus Altersgründen zurückgezogen. Damit ergab sich für Alexander Mayer die Gelegenheit an exponierter Stelle einzuziehen. „Ein Glücksfall“, sagt er. „Das Gebäude kannte man weithin wegen seiner Geschichte.“ Als weiterer Vorteil erwies sich die zentrale Lage „mit guter fußläufiger Erreichbarkeit“.

Söhne sind mit dabei

Mayer fand hier auf 150 Quadratmetern den Platz, um sein Geschäft „fachgerecht und mit modernster Technik“ einzurichten. Zum Standard gehörten von Anfang an ein Augenprüf- und Kontaktlinsen-Anpassungsraum, eine eigene Werkstatt zum Schleifen der Gläser und Anpassen der Brillenfassungen sowie ein Platz für vergrößernde Sehhilfen bei Sehbehinderten. Die Verkaufsfläche rückte ebenso ins optische Zentrum wie der Kunden- und Beratungsplatz. Ein Schreibtisch mit PC reicht für seine Frau Gabriele Mayer für ihre Verwaltungsarbeit.

Mit dem Eintritt des Sohns Severin nach dessen Bachelorabschluss in Augenoptik und Akustik erweiterte der Familienbetrieb seine Serviceleistungen und richtete auch mehr Raum für Hörgeräte ein. Begleitend zu seiner Ausbildung an der Meisterschule in Limburg sammelt Sohn Nicolas im elterlichen Geschäft praktische Erfahrung.

Im Meisterprüfungsausschuss

Zu den Familienmitgliedern hat das Fachgeschäft mit Meisterin Laura Mayer und Gehilfin Julia Pelznik zwei zusätzliche Mitarbeiter angestellt. Alexander Mayers Betätigungsfeld reicht über den Betrieb in Rodalben hinaus: Seit Jahrzehnten arbeitet er im Meisterprüfungsausschuss Rheinland-Pfalz mit, auch jetzt noch mit 69 Jahren. Ins eigene Geschäft bringt er sich weiterhin an zwei Tagen in der Woche ein.

Im Laufe der Jahre hat sich Optik Mayer ein „großes Einzugsgebiet“ aufgebaut. Die Kunden kommen nicht nur aus der VG Rodalben und Pirmasens, sondern auch zahlreich von der Hackmesserseite. Zum 40. Jubiläum profitiert die Kundschaft von einer Vereinbarung mit Glasherstellern, die auf langjährigen Geschäftsbeziehungen beruht. 40 Tage lang gibt es einen Rabatt von 40 Prozent auf Brillengläser.