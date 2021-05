Weder ritterlich noch rühmlich war der Einbruch in die Hollertalhütte der Waldritter. Der Schaden ist größer als der Wert der gestohlenen Gegenstände. Clauser Bürger halten ein Auge auf die Freizeitanlage.

Die Täter sind eingebrochen, haben gestohlen und einiges beschädigt, ist das frustrierende Fazit von Dieter Simon, Leiter der Waldritter Südwest. Über Holzläden drangen die Täter in die Hollertalhütte ein. Auch die Schlösser zu einem verschlossenen Außenraum brachen sie auf. Gestohlen wurden sechs Wasserhähne und, was besonders schmerze, ein großes Edelstahlwaschbecken im Außenbereich, das für das Geschirr auf dem Freizeitplatz und in den Zelten genutzt wurde. Im Erdgeschoss bauten die Diebe eine Wasserfilteranlage aus und nahmen sie mit. Zwei Aluminiumleitern wurden aus dem Abstellraum entwendet. Rund 2500 Euro dürfte der Sachwert der gestohlenen Gegenstände haben, schätzt Simon.

„Ich gehe davon aus, dass die Sachen geklaut wurden, um dafür Geld vom Schrotthändler zu erhalten“, sagt Simon am Samstag im RHEINPFALZ-Gespräch. Ein Clauser Installateur sei glücklicherweise schnell vorbeigekommen, um die ersten Schäden zu beseitigen. Wann genau die Diebe eingebrochen sind, kann Simon nur vermuten. Aufgrund der Corona-Pandemie waren Veranstaltungen und Vermietungen in den vergangenen Wochen nicht möglich, der Zeitpunkt ist daher schlecht abzuschätzen. Zwischen 30. April und 12. Mai müsse er passiert sein, meint Simon. Denn so lange war er nicht vor Ort.

Gutes Verhältnis zu den Clausern

Zudem sagt Simon: „Die Clauser Dorfjugend hat ein Auge auf die Anlage.“ Deshalb sei er relativ sicher, dass kaum jemand aus der nahen Gemeinde für den Einbruch infrage kommt. Man pflege ein gutes Verhältnis zur Clauser Bevölkerung, und „die Clauser Bürger passen auf diesen Platz auf“.

Simon erinnert an einen Einbruch in der Waldritter-Einrichtung im Saarland, wo vor zirka einem halben Jahr ein großer Schaden von rund 20.000 Euro verursacht wurde. „Da sind wir hier noch glimpflich davongekommen, wenn es auch sehr frustrierend und ärgerlich ist“, sagt der pädagogische Leiter. Weil es in Clausen kein Lager gibt, sei wenig zu holen, „aber scheinbar doch genügend, um einzubrechen“.

Gerade laufe die Saison nach ersten Lockerungen vorsichtig an. Deshalb sei es wichtig, dass die Schäden schnellstmöglich beseitigt würden. Schon könnten die ersten Familienbuchungen bestätigt werden. Ebenso hoffen die Waldritter, dass das Live-Rollenspiel in den Sommerferien stattfinden kann. 40 Kinder aus weitem Umkreis hätten sich schon angemeldet. Die Mädchen und Jungs im Alter von sechs bis 16 Jahren verwandeln sich dann in Heldinnen und Helden, also in echte Waldritter. Unter Anleitung von pädagogisch geschulten Betreuern gibt es im Hollertal bei Clausen eine ganze Reihe von Abenteuern zu erleben.

Waldritter

Standorte der Waldritter Südwest gibt es neben dem Hollertal in Clausen in den Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben und Pirmasens-Land, in Pirmasens, Zweibrücken und Bexbach. In einer mittelalterlichen Welt wird eine Mischung aus Schnitzeljagd, Waldpädagogik, Spielen und Theater angeboten. Kontakt: Dieter Simon, Telefon 0151/12354780, E-Mail dieter.simon@waldritter.de, online waldritter-suedwest.de.