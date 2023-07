Wer quakt am besten? Diese Frage wird am Samstag erstmals beim Dorffest in Höhfröschen beantwortet. Am Samstag und Sonntag wird gefeiert, am Samstag ab 20 Uhr gequakt. Gesucht wird der erste Höhfröschener Froschkönig respektive die erste Froschkönigin.

Die Hauptdisziplin beim Wettbewerb ist das Quaken. Es darf frei nach Phantasie gequakt werden. Eine Jury bewertet das Gehörte, aber in die Wertung gehen auch die Ergebnisse einiger Geschicklichkeitsspiele ein. Der Wunsch der Veranstalter ist es, dass die Teilnehmer (Anmeldungen sind im Vorfeld unter Telefon 0163 9155341 möglich) auch optisch ein bisschen Grün einbringen. Aber das ist kein Muss. Auf den Sieger respektive die Siegerin wartet der Titel als erster Höhfröschener Froschkönig oder erste Höhfröschener Froschkönigin der Geschichte und ein Preisgeld von 30 Euro in Form von Verzehrbons. Auf den Titel müssen die Zweit- und Drittplatzierten verzichten, aber auch sie dürfen sich noch über Verzehrbons freuen.

Gequakt wird am Samstag, gefeiert am Samstag und Sonntag auf dem Festgelände am Sportplatz. Mit Kaffee und Kuchen wird am Samstag gestartet, um 18.30 Uhr das erste Fass offiziell angestochen und ab 20 Uhr gequakt. Der Sonntag, teilt Bürgermeister Gerhard Hoffmann mit, beginnt um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst. Ab 11.30 Uhr wird zum Frühschoppen eingeladen, der nahtlos ins Mittagessen übergeht. Ab 11.45 Uhr kicken auf dem benachbarten Sportplatz die Jüngsten und ab 14 Uhr sind Vorführungen der Kinder-Tanzgruppe zu sehen. Der Tisch ist reichlich gedeckt. Von traditionell bis international reicht das Speisenangebot. Kaffee und Kuchen fehlen nicht. Am Samstagabend öffnen die Landfrauen die Cocktailbar. Beste Gelegenheit die erste Dorfquakmeisterschaft noch mal Revue passieren zu lassen.