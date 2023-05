Was beziehungsweise wer läuft denn da? Es sind Besucher, die sich beim ersten Gartenmarkt der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen sichtbar mit Pflanzen eingedeckt haben, und auf dem Weg nach Hause sind. Was die Schüler an Pflanzen selbst gezogen hatten, was verkaufsreif war, wurde angeboten. Dazu Naturprodukte, die an der Schule regelmäßig hergestellt werden.

„Sogar die Bienen sind geflogen“, bestätigt Silke Altherr lachend. Die Lehrerin, Leiterin der Bienen AG, hatte zusammen mit Kollegen und über 30 Schülern den ersten Gartenmarkt der Integrierten Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen (IGS) organisiert. Verkauft wurde, was die Schüler selbst gezogen hatten. Zum Beispiel Storchenschnabel-, Gurken und Tomatenpflanzen, die nun in privaten Gärten weiter gedeihen dürfen und hoffentlich schön blühen beziehungsweise für leckere Gurken und Tomaten in heimischen Küchen sorgen.

„Das macht schon Spaß“, sagt Marc Fink, der in bester Marktmanier gerade im Kopf addiert, was Eva Kriegshäuser, die sich mit Pflanzen eindeckt, gekauft hat. Nicht nur das Verkaufen, sondern die Arbeit mit und in der Natur. „Die können wirklich stolz auf sich sein, denn all diese Pflanzen haben sie vom kleinen Samen weg bis zu diesen Größen selbst gezogen“, lobt Altherr den gärtnerischen Nachwuchs. Der nun nicht mehr pikiert – im Wortsinn von verärgert – reagiert, wenn er als Wühlmaus bezeichnet wird, sondern fachkundig erklären kann, dass für den Gärtner, der reichlich ernten möchte, pikieren wichtig ist. Tomaten oder Gurken werden pikiert, damit sie perfekt wachsen. Pikieren heißt in diesem Fall, dass den ganz jungen Pflanzen reichlich Platz zum Wachsen gegeben wird, indem sie vorsichtig getrennt werden.

Vogelhäuser Marke Eigenbau

Das Garten-ABC lernt, wer sich an der IGS für das Wahlpflichtfach Mensch, Natur und Umwelt entschieden hat. Theoretisch und praktisch. Zum Beispiel im Schulgarten. Nun auch auf dem Gartenmarkt. Auf dem wird auch fündig, wer ein Vogelhaus aus Holz sucht, das so gebaut ist, dass es die Vögel nutzen können und wollen. Die Schüler aus dem Wahlpflichtfach Technik haben diese Vogelhäuser aus Holz gebaut und bieten sie auf dem Markt an.

Bio-Lehrer Philipp Wettengel hatte keine Probleme fleißige Helfer zu finden, als es darum ging, Saatbomben zu basteln. „Die waren mit Begeisterung vorbei“, sagt er. Die kleinen, mit Samen gefüllten, befeuchteten Kugeln können überall dahin geworfen werden, wo derzeit noch nichts wächst und künftig etwas wachsen soll. „Die Idee der Saatbomben kommt ja ursprünglich aus dem Guerilla Gardening“, erzählt Wettengel. Ziel: ein Stück Natur zurückholen in urbanere Lebensräume.

Von der Saatbombe zur Bienenweide

Beim Saatbomben bauen, hatten die Schüler vor allem eines im Auge: die Bienen. Wenn der Samen aufgeht und zur Bienenweide wird, liefert diese reichlich Futter für die kleinen Flieger, die so wichtig für die Bestäubung sind. Aber nicht für die Honigbienen, sondern vor allem für die bedrohten Wildbienen. Dazu gibt es reichlich Informationen, die die Schüler zusammengetragen haben. Zum Beispiel über schwindende Lebensräume und fehlendes Nahrungsangebot.

Kaffee und selbst gebackener Kuchen fehlen ebenso wenig wie Musik. Für die sorgt die Bläserklasse. Es werden auch selbst gestaltete Waren der Schulfirma – vom Trinkbecher bis zum T-Shirt – angeboten, es gibt selbst produzierten Honig, Seifen und vieles mehr. „Richtig gut geworden“, freut sich Schulleiter Roland Eich über den ersten Gartenmarkt. Laut Peter Leininger-Lang vom Schulleitungsteam wird der Markt ein weiterer Baustein sein, damit die IGS zur Schule der Nachhaltigkeit wird.