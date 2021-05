Ein anonymes Schreiben sorgt für Turbulenzen bei der Hauensteiner Feuerwehr. Die anonymen Schreiber greifen Verwaltung, Wehrleitung, Wehrführung und namentlich auch einige Wehrmitglieder an. Es geht um Abläufe, aber auch um das Miteinander. „Die Vorwürfe sind weitgehend sachlich schlicht falsch“, sagt dazu Wehrführer Sascha Brunner.

Der RHEINPFALZ wurde das anonyme Schreiben am Dienstag zugestellt. Inhaltlich geht es darin mit zum Teil harschen Worten um Organisatorisches – wie die Verfügungsgewalt über die Werkstatt im Feuerwehrhaus, die Berechtigung, Einsatzfahrzeuge fahren zu dürfen oder die Einarbeitung eines neu eingestellten hauptamtlichen Gerätewarts der VG-Feuerwehren, der inzwischen aber wieder gekündigt hat. Und es wird die Tagesalarmsicherheit der Wehr in Frage gestellt. Die Anonymi nehmen für sich in Anspruch, für die jüngeren Wehrmitglieder zu sprechen. Und so geht es auch um das wohl nicht konfliktfreie Verhältnis der jungen Wehrangehörigen zu den „Alten“, wobei die Jungen offenbar mehr Wertschätzung erwarten.

Wehrführer und Wehrleiter weisen Kritik zurück

„Die Kritik der Anonymen basiert auf Halbwahrheiten. Da werden Tatsachen ganz einfach verzerrt dargestellt und damit die Arbeit der gesamten Feuerwehr belastet. Das ist so nicht haltbar“, kommentiert Wehrführer Sascha Brunner die Kritik und mutmaßt, dass das Schreiben nicht „aus unseren Reihen kommt“. Die Zweifel an der Einsatzbereitschaft der Wehr räumt er mit Zahlen aus: „Wir sind im vergangenen Jahr 99 Einsätze gefahren, und bei allen waren wir trotz Corona mit der notwendigen Besatzung vor Ort.“

Auch Wehrleiter Johannes Seibel weist die Kritik an organisatorischen Abläufen zurück. Denn: „Wir sind in vielerlei Beziehungen auch an Vorschriften – beispielsweise jene der Unfallversicherung – gebunden, die wir einhalten müssen.“ Ansonsten gebe es in einer Feuerwehr „notwendigerweise Hierarchien“. Auch Seibel bezweifelt, dass das Schreiben aus dem Innern der Wehr kommt. Dennoch werde man gemeinsam und mit den Wehrmitgliedern die geäußerte Kritik besprechen und aufarbeiten. „Das ist zu Corona-Zeiten schwierig. Aber wir werden Wege finden“, informierte der Wehrleiter.

Die Kritikpunkte seien gegenüber Wehrleitung und -führung nie geäußert worden. Seibel und Brunner waren informiert über ein Gespräch, das ein junges Wehrmitglied mit Bürgermeister Patrick Weißler geführt habe, nachdem dieser bei seinem Amtsantritt ein Gesprächsangebot an alle unterbreitet hatte. Darüber hätten sowohl der Verwaltungschef als auch das Wehrmitglied selbst Wehrleitung und -führung „ganz offen“, wie Brunner betont, informiert. „Die Inhalte waren aber sowohl in der Form als auch im Inhalt eine andere Nummer als die jetzt vorgetragenen Kritikpunkte.“

„Probleme im Miteinander“ bestätigt

Eine Rückfrage bei einem jungen Wehrmitglied indes bestätigt „Probleme im Miteinander“ im Binnenverhältnis der Wehr. „Da muss sich schon etwas ändern“, meint er, will aber in der Zeitung nicht mit Namen genannt werden. Aber es sei „absolut nicht klug, diese Probleme in dieser Form an die Öffentlichkeit zu bringen“, unterstreicht er. „Das sind interne Dinge, die auch intern geklärt werden müssen“, sagt er und spricht von einer „nun schwierigen Lage für die Wehr“. Ob der anonyme Brief die Meinung der „Jungen“ widerspiegele? „Ich wurde nicht gefragt und wäre nie so vorgegangen“, sagt der Wehrmann.

Bürgermeister: Problem im Gespräch klären

Bürgermeister Weißler findet das Vorgehen der Briefeschreiber „bedauerlich“. Sie sollten doch, wenn Kritik anliege, „den Mut haben, sich offiziell beim Bürgermeister, der Wehrleitung oder der Wehrführung zu melden und ihre Kritik und ihre Vorschläge zu äußern“. Weißler ist sich sicher, dass sich bestehende Probleme im Gespräch klären lassen: „Da müssen alle an einen Tisch, da müssen die Streitpunkte klar benannt werden, und dann werden wir eine Lösung finden“, ist er sich mit Seibel und Brunner einig. Und dazu werde man auch in Coronazeiten einen Weg finden.

Dass es bei der Feuerwehr nicht ganz rund läuft, wird auch in diesem Faktum deutlich: Zum 2. November hatte ein hauptamtlicher Gerätewart seinen Dienst angetreten. Er sollte zuständig sein für die Ausrüstung aller Wehren der Verbandsgemeinde, hat aber seinen Job zum 31. Januar wieder aufgegeben. Der Kurzzeit-Gerätewart wollte gegenüber der RHEINPFALZ wegen eines schwebenden Verfahrens keine Stellungnahme abgeben. Die Stelle jedenfalls ist erneut ausgeschrieben und soll zum nächst möglichen Termin besetzt werden.