Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung in zwei Fällen verwarnte die Jugendrichterin beim Amtsgericht Pirmasens am Mittwoch einen 18-Jährigen. Er muss wahlweise 60 Sozialstunden verrichten oder 300 Euro an den Pakt für Pirmasens zahlen.

In der Nacht auf den 25. April wurde der Polizei gemeldet, dass in Thaleischweiler-Fröschen Verkehrsschilder auf die Straße geworfen würden. „Der Kreisverkehr war recht verwüstet.