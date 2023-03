Ein 60-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag in einer vier Meter tiefen Baugrube in Waldfischbach-Burgalben verschüttet. Das Unglück geschah beim Ausschachten einer Grube für Kanalarbeiten.

Als die alarmierten Feuerwehreinheiten aus Waldfischbach-Burgalben und Steinalben im Pirminiusring eintrafen, fanden sie einen bis über den Bauch verschütteten Arbeiter in der Grube vor. Ersthelfer hatten schon einen Teil des Erdreichs vom Oberkörper des Mannes abgetragen, der Rettungsdienst konnte mit der Notversorgung beginnen. Die Rettungskräfte bereiteten die Drehleiter und Abseilgeräte vor, um den Mann mit einem Rettungssitz aus der Grube zu befördern. In mühevoller Handarbeit mussten die Beine noch ein Stück freigelegt werden, dann konnte der Mann mit Hilfe der Drehleiter geborgen werden. Der schwer- aber nicht lebensgefährlich Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Waldfischbach-Burgalben und Steinalben mit fast 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst. Der Einsatz war nach fast eineinhalb Stunden beendet. Die Feuerwehr spricht von einer anspruchsvollen Rettung.