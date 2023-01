Die Adventsfensteraktion in Höheinöd hat sich zu einem großen Erfolg entwickelt. Im Dezember kamen 3000 Euro für einen guten Zweck zusammen.

In Coronazeiten wurde sie als begehbarer Adventskalender initiiert, um in weitgehend kontaktlosen Zeiten zumindest auf die Entfernung noch Kontakte zu ermöglichen. Gerade die Mischung aus stillen und belebten Adventsfenstern – wobei manches Fenster ein belebter Innenhof oder ein gut besuchtes Firmengelände war – habe sich als erfolgreiches Konzept bewährt, resümiert Mike Mangold, der Beigeordnete der Ortsgemeinde Höheinöd, zugleich Vorsitzender des örtlichen Verkehrsausschusses. Der Ausschuss organisiert die Adventsfensteraktion.

Man traf sich dabei auch stets für einen guten Zweck, auch im Dezember, als wieder mehr Kontakte möglich waren. Die Spenden, die bei den Adventsfenstern erlöst wurden, summierten sich zusammen mit den Spendenerlösen vom Adventskonzert auf 3000 Euro. „Der Zuspruch für uns war überwältigend“, sagte der musikalische Leiter des MGV Höheinöd, Peter Antes. Gespendet wurde an die Kindertafel in Pirmasens, an die Kinder-Onkologie in Homburg, an verschiedene Hospizeinrichtungen, an die Heinrich-Kimmle-Werkstätten, verschiedene Tierschutzorganisationen wurden bedacht und Ärzte ohne Grenzen.