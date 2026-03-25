Die Landesförderung für ein Begegnungsfest zu nutzen, ist keine Verschwendung. Solche Feste sind mehr als nur Feiern.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium stellt Dörfern mit weniger als 1000 Bürgern ein Dorfbudget zur Verfügung. Das Ehrenamt wird mit 1500 Euro gefördert. „Ich habe es komplett für das Bürgerfest verblasen“, sagt Lambsborns Ortsbürgermeister Markus Schwarz mit Blick auf das Begegnungsfest in der Gemeinde etwas salopp. Dabei ist das Geld für ein Bürgerfest alles andere als „verblasen“.

Schauen wir uns hierzu mal in einigen Nachbarorten um. Martinshöhe bringt im Sommer nach einem Jahr Pause wieder den Landmarkt an den Start. Rosenkopf bietet Backofenfeste an. Käshofen stemmt ein Dorffest, bei dem sich viele Besucher unter einem Fallschirm versammeln. Das Großbundenbacher Walnussfest wird über Monate hinweg vorbereitet. Die Veranstaltungen bringen die Menschen in den Dörfern zusammen. Zuerst wird gearbeitet, danach wird gefeiert. Das tut der Seele gut, bevor man sich wieder den teils frustrierenden Alltagsaufgaben der Kommunalpolitik widmen muss.

Wer sich die Gemeinschaft in diesen Dörfern anschaut, den beschleicht das Gefühl, dass der Zusammenhalt hier besser ist als anderswo. Markus Schwarz hat das Dorfbudget ganz und gar nicht „verblasen“. In Lambsborn wurde ein weiteres Stück Gemeinschaft geschaffen. Andere Orte können sich da was abschauen.