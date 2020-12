Auch, wenn es wohl keine weiße Weihnacht geben wird, passte wenigstens am 1. Dezember alles zusammen: Der erste Schnee des Winters hatte den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz des Hochstellerhofes in ein weißes, glitzerndes Gewand gehüllt. Aufgestellt wurden die Christbäume in Trulben und auf dem Hochstellerhof vom Gemeindearbeiter. „Auf dem Hochstellerhof hat er es vermutlich besonders gut gemeint und dort einen sehr beeindruckenden Baum errichtet“, sagte Trulbens Bürgermeister Harald Hatzfeld. Der Dorfplatz, der zugleich zentraler Busbahnhof ist, biete aber auch viel Platz. Dazu komme, dass man in der gemeindlichen Tannenschonung ab und an Bäume habe, die zu groß geworden sind. Die würden dann als Christbaum genutzt.

Nico Faul, Ortsvorsteher des Hochstellerhofs, freut sich jedenfalls über den schön geschmückten Baum, der mit einer stromsparenden LED-Beleuchtung versehen wurde. Die alten Lichterketten waren laut Hatzfeld in die Jahre gekommen, die Kabel und Dichtungen waren brüchig. Während laut Hatzfeld auch am Aufgang zur katholischen Kirche St. Stephanus Trulben ein Christbaum aufgestellt wurde, fehlt heuer das Bäumchen am Ortseingang des Imsbacherhofes. Am bisherigen Standort habe die Telekom einen Verteilerkasten für schnelles Internet errichtet. Nun müsse ein neuer Platz gefunden und ein Stromanschluss für die Beleuchtung vorbereitet werden.

Auf dem Krappenfelsen hat die Feuerwehr wieder einen beleuchteten Christbaum aufgestellt, für den die Firma Wafzig eine neue Beleuchtung gespendet hat. Die Kosten für die Beleuchtung zahlt die Dorfgemeinschaft. Und weil die Birken am Felsen zurückgeschnitten wurden, ist der Baum vom Dorf aus gut zu sehen.