Der Arche-Hof in Waldfischbach-Burgalben hat das Partnersiegel des Biosphärenreservats erhalten. Welche Vorteile sich die Betreiber davon erhoffen.

Auf dem Arche-Hof am Rosenberg, einem besonderen Ort in Waldfischbach-Burgalben, finden vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen wie Brillenschafe, Tauernschecken-Ziegen, Glan-Rinder und Sundheimer Hühner ein Zuhause. Der Hof engagiert sich auch für den Schutz der Kulturlandschaft, die durch Wiesen und Weiden geprägt ist. Laut Irene Schwarz von der franziskanischen Gemeinschaft „Schöpfung bewahren“ tragen die Tiere maßgeblich zur Landschaftspflege bei: „Sie schützen die offenen und artenreichen Flächen davor, von Hecken und Gebüsch überwuchert zu werden.“

Der Arche-Hof wird von der Gemeinschaft zusammen mit Jürgen Edrich aus Hermersberg bewirtschaftet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Naturpädagogik, wie Schwarz betont: „Wir fördern die Interaktionen mit Tieren – zum Beispiel für Menschen mit Beeinträchtigungen oder bei tiergestützten Interventionen durch Therapeuten. Außerdem gehören Spaziergänge mit Ziegen und Ziegenführerscheine für Kinder zu unseren Angeboten.“ Der Hof ist ein von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) anerkanntes Projekt.

Besucher sind willkommen

Nun wurde der Arche-Hof auch als Partner-Betrieb des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen zertifiziert. Friedericke Stakelbeck, Direktorin des Biosphärenreservats, überreichte das Partnerschild in Waldfischbach-Burgalben. Der Hof gehört damit zu einem Netzwerk aus etwa 70 Betrieben, die sich durch Nachhaltigkeit, Qualität und Regionalität auszeichnen.

Irene Schwarz erhofft sich von der künftigen Zusammenarbeit im Netzwerk Synergie-Effekte: „Unser Hof liegt mitten im Biosphärenreservat. Da war es naheliegend, uns als Partner zu bewerben, um künftig noch breiter über die Arche-Projekte zu informieren und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Das Partnernetzwerk wird durch das Land Rheinland-Pfalz unterstützt.

Besucher sind auf dem Arche-Hof willkommen. Termine können unter Telefon 0172 6 42 85 51 vereinbart werden. Auch auf regionalen Märkten ist der Hof mit einem Stand vertreten. Der Verkauf von Filzartikeln und Düngepellets aus Brillenschafwolle unterstützt den Unterhalt des Hofs. Schwarz betont, dass der Betrieb rein ehrenamtlich geführt wird: „Gewinn will und kann hier niemand erzielen, die Helfer arbeiten alle ehrenamtlich.“

Info

Weitere Infos zum Hof: www.brillenschafe.beepworld.de, Angaben zum Partnernetzwerk und zum Biosphärenreservat: www.pfaelzerwald.de verfügbar.