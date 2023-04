Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Wochenende dachten sie, die Rollsportbahn wird bald Geschichte sein. Dass im Gemeinderat keine Entscheidung fiel, macht den Bechhofer Rollsportfans neue Hoffnung. Sie wollen die Bahn an der Schule nicht kampflos aufgeben. Unterstützung bekommen sie von der Straußjugend. Ein Bechhofer hat ganz besondere Erinnerungen an die Bahn.

Die Entscheidung über den Standort des Kindergartenneubaus