Alban Pirro ist tot. Das CDU-Urgestein aus Bechhofen starb am Samstagmorgen im Alter von 88 Jahren. 50 Jahre lang hat er die Politik in seinem Heimatort, in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und im Landkreis Südwestpfalz maßgeblich mitgeprägt. Pirro war ein Typ mit Ecken und Kanten und mit Humor. Er war offen und herzlich, und er hatte eine klare Meinung.

Das letzte Mal traf ich Alban Pirro am 19. Februar. Morgens, vor dem Redaktionsdienst, im Wohnzimmer seines Hauses in Bechhofen. Am Montag davor war im Bechhofer Gemeinderat die Wahl des ersten Beigeordneten gescheitert. Es hatte im Rat ein Patt gegeben. Auf der einen Seite die CDU, auf der anderen die SPD und die Grünen. Ein Ereignis, das Pirro beschäftigte. Über Ortsbürgermeister Paul Sefrin bat er um ein Gespräch mit der Presse. So kam es zum Treffen beim Ehrenvorsitzenden der Bechhofer CDU, um den es zuletzt stiller geworden war.

Auch als Landwirt war er enorm engagiert

Ein halbes Jahrhundert hat Pirro die Bechhofer Politik mitgeprägt. Eine gefühlte Ewigkeit saß er im Bechhofer Gemeinderat, 15 Jahre lang war er erster Beigeordneter. 22 Jahre saß er im Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land, vier Perioden gehörte er dem Kreistag Südwestpfalz an. Der Landwirt engagierte sich ehrenamtlich über die Maßen für seinen Berufsstand. 28 Jahre lang, von 1970 bis 1998, führte er den Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar, der für die Datenerfassung der Milchkühe und die Untersuchung der Milch, die den Molkereien geliefert wird, zuständig ist. Seit 1998 war er Ehrenvorsitzender des LKV. Er engagierte sich in Bauern- und Winzerverbänden vor Ort und überregional, übernahm Vorstandsämter in den Landwirtschaftskammern der Pfalz und von Rheinland-Pfalz und in Milcherzeuger-Genossenschaften. Alle ehrten ihn mit ihren höchsten Auszeichnungen.

Sein Engagement wurde auch von der Politik gewürdigt. Pirro erhielt die Staatsplakette des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums für besondere Verdienste in der Tierzucht. Er erhielt die Wirtschaftsmedaille des Landes. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz für seinen Berufsstand und in der Agrar- und Kommunalpolitik wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 2004 verlieh ihm der damalige Ministerpräsident Kurt Beck den Ehrentitel Ökonomierat – eine Art Doktortitel für Landwirte.

Er hat zugepackt – ein Mann wie sein Händedruck

2007 feierte der Ortsverband sein 50. Jubiläum. Pirro war Vorsitzender. Wir haben uns vorher über das Jubiläum unterhalten, über seine CDU und natürlich über die Bechhofer Ortspolitik. Damals standen sich CDU und SPD noch schier unversöhnlich gegenüber. Das Bild der zwei Lager pflegte Pirro, auch bei dem Gespräch am 19. Februar. „Zu jeder Zeit, wo es gepasst hat, kam das aufs Tapetchen“, hat er im Oktober 2007 vor der 50-Jahr-Feier lachend erzählt. Pirro lachte gerne, laut und ansteckend. Er hatte Humor. Manchmal ein bisschen derb, das passte aber zum Händedruck. Zupackend, wie das bei vielen Landwirten so ist. Die Schwarzen gegen die Roten, das war sein Ding: Pirro sah sich als „Parteisoldat“, ritt manche Attacke gegen die Genossen, wenn er im Rat in die Bütt ging. Das eine oder andere Mal ist er über das Ziel hinausgeschossen. Hinterher, beim Bier, wurde das dann geklärt. Pirro konnte sehr gut unterscheiden zwischen dem politischen Spiel und dem normalen Leben. Und in dem konnte er auch mit den Roten, etwa mit dem langjährigen Verbandsbürgermeister Kurt Pirmann.

Pirro war ein Mann der Prinzipien, der eine klare Meinung hatte, von der er sich nur schwer abbringen ließ. Damit eckte er auch an, damit hatte er sich nicht nur Freunde gemacht. Pirro war ein Strippenzieher, ein Stratege, einer, der die Rädchen kannte, an denen man drehen musste. Er nahm kein Blatt vor den Mund, auch nicht vor den Großen und Mächtigen. Pirro ging als Bauernfunktionär in Ministerien ein und aus. Viele haben seinen Rat gesucht. Pirro, Bechhofen, das war in Mainz ein Türöffner.

Die besagte Jubiläumsfeier der Bechhofer CDU stand dann 2007 unter keinem guten Stern: In der Festschrift war ein Faksimile des Deutschlandlieds mit allen drei Strophen abgedruckt, daraufhin hatte der damalige CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf sein Kommen abgesagt, die CDU die Seite überklebt. Dass Baldauf nicht kam, hat Pirro geärgert. Auch wenn einem der Wind stark ins Gesicht bläst, müsse man sich der Öffentlichkeit stellen. Das war seine Meinung, das hat er immer getan. Und deshalb lehnte er die Ehrung für seine 50-jährige CDU-Mitgliedschaft ab.

Björn Bernhards politische Kariere begann mit Pirro

Pirro hat anderen die Türen geöffnet. „Er hat mich davon überzeugt, in die CDU zu gehen“, erzählt Björn Bernhard, der Vorsitzende der Verbandsgemeinde-CDU. „Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Er hat mich angerufen, weil er gehört hatte, dass ich politisch interessiert sei. Und dann fragte er mich, ob ich mir vorstellen könne, in die CDU einzutreten“, fügt Bernhard an. „Wir haben uns vis-a-vis von ihm in der Kneipe getroffen. Damals hat meine politische Karriere begonnen“, sagt Bernhard. „Ich war damals gespannt auf dieses Gespräch, er war ja nicht überall beliebt, er war ein Typ mit Ecken und Kanten“, bemerkt er. Als Bernhard 2020 zum Verbandsbürgermeister gewählt worden war, hat Pirro sich gefreut. Ein Schwarzer – und dann auch noch aus Bechhofen … „Auf ihn konnte man sich 100-prozentig verlassen. Er hat immer für Bechhofen gekämpft und sehr viel erreicht“, sagt Bernhard.

Dass es Alban Pirro zuletzt nicht gut ging, war am Rande der Ratssitzung am vergangenen Montag zu hören. Da kam CDU-Kandidat Michael Sonntag doch noch ins Amt des ersten Beigeordneten. Nicht durch die Wahl, sondern durch das Los. Das hat Alban Pirro sicher nicht gefallen. Doch diesmal bat er nicht mehr um ein Gespräch mit der Presse. Am Samstagmorgen ist er im Homburger Uniklinikum gestorben.

Küttner: Er war ein Fels in der Brandung

„Für die CDU Bechhofen war er der Fels in der Brandung mit all seinen Ecken und Kanten. Er hat den Grundstock für die heutige Partei gelegt. Die Ratschläge und Erfahrungen des ,alten Parteisoldaten’ werden uns fehlen“, würdigt die Bechhofer CDU-Vorsitzende Angelika Küttner den Ehrenvorsitzenden der Bechhofer CDU. „Ich habe an ihm seine Direktheit, seine gestandene Persönlichkeit und seine gesunde Portion Humor geschätzt. Und natürlich auch seine Sympathie für Franz-Josef Strauß“, ergänzt sie.