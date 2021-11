Bechhofen möchte die Trägerschaft seiner Kindertagesstätte an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land abgeben.

Einstimmig sprach sich der Ortsgemeinderat am Montag dafür aus, künftig die Verantwortung an die übergeordnete Verwaltungsinstanz abgeben zu wollen. Hintergrund ist der Plan der Verbandsgemeinde, künftig für die (kommunalen) Kindergärten zuständig zu sein. Ein Vorteil, den sich die Verantwortlichen davon versprechen, ist ein leichterer, zeitweiliger Einsatz von Erzieherinnen in anderen Einrichtungen, wenn sich in einer Kita die Krankheitsfälle häufen und ein Betrieb gefährdet ist. „Dass Personal dann übergreifend eingesetzt werden kann, ist solidarisch und sinnvoll“, sagte CDU-Fraktionssprecher Matthias Roos. Für die SPD-Fraktion signalisierte Sprecher Ernst Klein ebenfalls Zustimmung.

Tim Scherer (Grüne) wollte wissen, ob die Vereinbarung kündbar sei, was Verbandsbürgermeister Björn Bernhard, der die Sitzung für die Verwaltung protokollierte, bejahte. „Wir werden in der Sache auch die Kommunalberatung noch einmal hören, uns da beraten lassen. Dann kommen wir noch einmal in die einzelnen Ortsgemeinderäte und stellen das Konzept ausführlich vor“, erläuterte Bernhard. Dann müssten die Ortsgemeinden noch einmal zustimmen, zuvor sei das Projekt auch noch einmal Gegenstand im Verbandsgemeinderat, sagte der Verbandsbürgermeister.