Zwölf Behörden aus der Südwestpfalz schicken heute eine Mannschaft, wenn die Verbandsgemeinde Rodalben zum Behörden-Fußballturnier bietet. Die Verwaltungsangestellten und Beamten kicken ab 14 Uhr auf dem Sportplatz in Leimen und lassen eine Tradition wiederaufleben.

Während es in früheren Jahren durchaus Tradition hatte, dass die Behörden des Landkreises Südwestpfalz im Rahmen eines Turniers die besten Kicker ermittelten, fand das letzte Turnier mit Beteiligung der Verbandsgemeinde Rodalben im Jahr 2009 in Hinterweidenthal statt. Vor 14 Jahren kickten die Mitarbeiter der verschiedenen Behörden um den Pokal des Landrates. Am heutigen Freitag geht es in Leimen auf dem Sportgelände des Turn- und Sportvereins um den Pokal des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Rodalben.

Die Idee, die glorreichen Zeiten wieder aufleben zu lassen und ein Behörden-Fußballturnier zu veranstalten, entstand Ende letzten Jahres beim Verwaltungsmitarbeiter und TuS-Spieler Christoph Sommer. Damit stieß er beim Verwaltungschef direkt auf offene Ohren: „Ich war direkt begeistert von dem Gedanken – einerseits als Fußballanhänger und andererseits wegen des Gemeinschaftsgedankens“, erklärt Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer und ergänzt: „Solche Veranstaltungen haben auch einen geselligen Charakter und man lernt Mitarbeitende aus anderen Verwaltungen und Behörden auch mal persönlich kennen, was sich durchaus positiv auf das tägliche Arbeitsleben auswirken kann.“

Finale um 19.15 Uhr

Alle Behörden des Landkreises Südwestpfalz wurden schriftlich zum Turnier eingeladen. Zwölf Behörden sind der Einladung gefolgt und haben jeweils ein Team angemeldet. Neben den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben und Hauenstein, sind die Stadtverwaltungen Pirmasens und Zweibrücken, die Kreisverwaltung Südwestpfalz, das Finanzamt Pirmasens, das Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz, die Polizeidirektion Pirmasens, die Sparkasse Südwestpfalz sowie die VG-Verwaltung Rodalben und die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rodalben am Start.

Die Teams sind in zwei Gruppen aufgeteilt - jede Mannschaft hat somit mindestens fünf Spiele. Die Spieldauer beträgt zwölf Minuten und die Spiele werden auf Kleinfeld ausgetragen. Ab 14.30 Uhr rollte der Ball, das Finale steigt um 19.15 Uhr. Bei der anschließenden „After-Turnier-Party“ mit Cocktail-Bar sorgt der Rodalber Stadtbürgermeister Claus Schäfer als „DJ Bollemäschder“ mit Party-Musik für Stimmung. Die Bevölkerung ist eingeladen. Der Erlös wird gespendet.