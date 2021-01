Die Corona-Pandemie und der Lockdown verhindern den üblichen Tag der offenen Tür an der Berufsbildenden Schule in Rodalben. Deshalb verlagert die Schule die Veranstaltung ins Internet: Für Freitag, 5. Februar, lädt sie zum digitalen Tag der offenen Tür ein.

Beim digitalen Tag der offenen Tür an der Rodalber BBS können sich Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler von 16 bis 19 Uhr entweder telefonisch oder online im Live-Chat beraten lassen. Wer sich vorher per E-Mail (info@bbs-rodalben.de) oder Telefon (06331/258525) mit der Schule in Verbindung setzt, kann einen Beratungstermin vereinbaren.

Neue Schüler und ihre Eltern können sich schon im Vorfeld auf der Homepage einen Überblick über das Bildungsangebot an der BBS verschaffen. Infos gibt es auch auf dem Instagram-Kanal der Schule: @bbsrodalben.

Für alle Bildungsgänge kann man sich schon anmelden, berichtet Lehrerin Kathrin Stoll. Dazu benötigt man das Halbjahreszeugnis, das als Kopie per E-Mail oder Post geschickt oder persönlich vorbeigebracht werden kann. Anmeldeformulare gibt es auf der Homepage zum Download.