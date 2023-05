Seit dem Jahr 2010 besteht das Schüleraustausch-Programm zwischen der Berufsbildenden Schule (BBS) Rodalben und der polnischen Partnerschule „Zespól Szkól Im. Walerego Goetla“ in der Stadt Sucha Beskidzka. Die Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern liegt 40 Kilometer südwestlich von Krakau bei den Makower Beskiden und am Fluss Skawa. Der Landkreis Südwestpfalz begleitet und unterstützt diese Partnerschaft, durch die die Schüler aus verschiedenen BBS-Klassen Eindrücke von Land und Leuten gewinnen. Darüber unterhielt sich die RHEINPFALZ mit Lehrerin Annett Krill sowie den Schülerinnen Lea-Jasmin Nickda, Lena Hoffmann und Marie-Luise Gerich.

Das deutsch-polnische Verhältnis ist zurzeit schwierig geworden, unter anderem durch hohe Reparationsforderungen an Deutschland, wohl als Folge des Wahlkampfes. Wie beeinflussen solche Entwicklungen mit Hass- und Neidkampagnen die Begegnung der Schüler?

Krill: Unsere Begegnungen haben das Gegenüber im Fokus, nicht die Politik. So entwickelt sich eine gute freundschaftliche Basis.

Schülerinnen: Politik ist kein Thema gewesen. Der Sport, bei dem der Austausch auch ohne Sprachkenntnisse funktioniert, hat im Mittelpunkt bei unseren Begegnungen gestanden: Basketball, Schwimmen, Bowling, Billard, Tanz. Die polnische Schule hat als Schwerpunkte eher die „männlichen Berufe“ um Holzwirtschaft oder IT. Jeder Schüler hat bei unserem Besuch einen Gastschüler mit in die Familie genommen, die wir als sehr gastfreundlich kennengelernt haben. Man hat zum Beispiel unsere Koffer zum Bus getragen. Wir haben in den Familien viele neue Erfahrungen gewonnen, etwa hinsichtlich der Essgewohnheiten. In Polen gibt es – auch für junge Leute – statt Pizza und Spaghetti viele Gerichte mit Pilzen, Kartoffeln und Gemüse.

Handelt die Schule bei dem Austauschprogramm auch als Botschafter des Landkreises?

Krill: Der Landkreis Südwestpfalz unterhält mit dem besuchten Landkreis in Polen eine Partnerschaft, bei der vor allem die BBS aktiv in Erscheinung tritt. Bei der offiziellen Begrüßung anlässlich unseres Besuchs waren der Landrat und der Vize-Landrat anwesend. Der Landrat hat ein Grußwort gesprochen und uns gegenüber seine Wertschätzung bekundet. Man hat sich viel Zeit gelassen, tritt doch vor allem in der persönlichen Begegnung die Bedeutung dieser Treffen zutage. Beim polnischen Gegenbesuch im Herbst in Rodalben wird unsere Landrätin zugegen sein, ebenfalls eine Rede halten und den Austausch persönlich unterstützen.

Schülerinnen: Die Begegnungen, auch die offiziellen, sind locker verlaufen. Wir haben immer den Eindruck gehabt, dass unsere Gastgeber dankbar für den Besuch aus der Südwestpfalz gewesen sind.

Was schätzt man am Gastgeber?

Krill: Vieles, vor allem die Herzlichkeit und Gastfreundschaft, auch das kulinarische Essen, wenn man ein wenig experimentierfreudig ist.

Schülerinnen: Herzlichkeit und Höflichkeit. Die polnischen Schüler haben sich viel Zeit für uns genommen. Sie haben zugehört, sich für unseren Alltag interessiert und uns viele Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt gezeigt.

Gibt es auch Kontakte abseits der Klassenfahrten?

Krill: Die gibt es durchaus. Ich habe mit meinem Mann kürzlich Krakau besucht, eine sehenswerte Stadt, und dabei Kollegen getroffen, die uns dann auch zuhause besuchen. Mit der Zeit haben sich bei der Lehrerschaft einige freundschaftliche Kontakte entwickelt.

Schülerinnen: Wir halten Kontakt über SMS-Nachrichten, auch durch Video-Mitteilungen.