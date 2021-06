Die neunte Klasse ist geschafft, aber noch kein Ausbildungsplatz in Sicht. Manche Jugendliche suchen vielleicht noch Orientierung, sind nicht sicher, welche Stärken sie haben. Die Berufsbildende Schule in Rodalben informiert derzeit über ihre Angebote und Ausbildungszweige.

Lehrerin Kathrin Stoll berichtet, dass die BBS Rodalben in diesen Tagen über die vier Fachrichtungen ihrer Berufsfachschule 1 informiert: Ernährung und Hauswirtschaft/Sozialwesen, Gesundheit und Pflege, Gewerbe und Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung. Schüler, die den Realschulabschluss schon in der Tasche haben, können sich in der BBS über die Angebote der Höheren Berufsfachschule im sozialen, gesundheitlichen, technischen oder wirtschaftlichen Bereich erkundigen. Auf diesem Weg können sie in zwei Jahren ihr Fachabitur machen. Die Berufsbildende Schule in Rodalben berät Schüler und Eltern unter Telefon 06331/258525 und per E-Mail an info@bbs-rodalben.de, ist aber auch auf Instagram (@bbsrodalben) und Youtube (BBS Rodalben) vertreten.