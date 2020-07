20 Abiturienten hat die Berufsbildende Schule in Rodalben verabschiedet. Tim Becker hat mit einem Notendurchschnitt von 2,1 das beste Abi gemacht, gefolgt von Ida Stöber (2,5). Auf unserem Foto ist die Wirtschaftsklasse der Berufsoberschule zu sehen. Für Ende Juni hatte die Schule eigentlich eine gemeinsame Feier für die Abiturienten und Fachabiturienten geplant, die Corona-Pandemie machte der BBS aber einen Strich durch die Rechnung. „Stattdessen haben die Klassen intern kleinere Feiern mit Zeugnisübergaben organisiert, womit die Hygienevorgaben leichter einzuhalten waren“, sagt Lehrerin Anja Seidenschnur. 76 Schüler der Rodalber BBS haben nun das Fachabi in der Tasche. Einen Schnitt von glatten 1,0 erreichte in der Höheren Berufsfachschule Peter Marius Geenen (Organisation und Officemanagement). Michael Kukuck (1,3, IT-Systeme) und Sina Wolf (1,4, Sozialassistenz) legten ebenfalls besonders gute Prüfungen ab. Die Berufsfachschule II haben in Rodalben 27 Schüler mit der Mittleren Reife beendet. Sabina Hasani (1,7) und Elisa von Olnhausen (1,8) haben hier die besten Abschlüsse erreicht. Auch für die frischgebackenen zahnmedizinischen Fachangestellten gab es an der BBS eine Feier. Normalerweise lädt die Bezirkszahnärztekammer Pfalz alle Berufsschulen aus der Pfalz zu einem gemeinsamen großen Abschiedsfest nach Neustadt ein, berichtet Seidenschnur. Die Pandemie verhinderte auch dies. 15 Absolventinnen und einen Absolventen entließ die Rodalber Schule. Den besten Abschluss in diesem Bereich machte Anna Kruck.