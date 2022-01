Weil der für Samstag, 29. Januar, geplante Tag der offenen Tür der Berufsbildenden Schule Rodalben wegen der Corona-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung möglich ist, bietet die Schule diese Veranstaltung in einem digitalen Format an.

Am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr bestehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Beratung über die Ausbildungsmöglichkeiten an der Schule. Über Telefon 06331 258525 werden Interessenten zur jeweiligen Beratung weitergeleitet. Per Kontaktformular/E-Mail gibt es Informationen zum gewünschten Bildungsgang. Eine persönliche Beratung ist über eine Online-Schaltung per Teams möglich. Kontakt zur Schule lässt sich auch per WhatsApp oder den Instagramkanal @bbsrodalben herstellen. Alle Links und Nummern sind auf der Homepage zu finden.