An der IGS in Waldfischbach-Burgalben und am Schulzentrum in Dahn geht es mit Bauprojekten voran. Dafür und für weitere Vorhaben haben Bau- und Kreisausschuss Aufträge im Millionenbereich vergeben.

Die aus den 60er und 70er Jahren stammenden Pausenhof-Toiletten an der Daniel-Theysohn-IGS in Waldfischbach-Burgalben sollen modernisiert und dabei auch zwei barrierefreie Toiletten gebaut werden. Dafür hat der Bauausschuss am Montag Aufträge im Wert von insgesamt etwa einer halben Million Euro vergeben. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten: von Oktober bis Dezember 2022 und in den Sommerferien 2023. Zudem hat der Kreisvorstand per Eilentscheidung Arbeiten für die Sportanlage vergeben.

Ein Schul-Netzwerk in Dahn

Am Schulzentrum Dahn können nun die Arbeiten für eine flächendeckende Netzwerkverkabelung (814 neue LAN-Anschlüsse) und WLAN (Funknetzwerk) starten. Diese erfolgen im Rahmen des Digitalpaktes. Eine erste Ausschreibung im Frühjahr war aufgehoben worden, weil das abgegebene Angebot um 43 Prozent höher lag als die geschätzten Kosten. Am Montag vergab der Kreisausschuss die Arbeiten für rund 945.158 Euro.

Die IGS Thaleischweiler-Fröschen erhält 17 moderne interaktive Boards für rund 108.862 Euro; da die Boards aus dem Digitalpakt beschafft werden sollen, werden sie zu 90 Prozent gefördert. Die VG Zweibrücken-Land erhält für den Umbau der Grundschule Dellfeld und der Sportanlage eine Zuwendung von 208.601 Euro.